В июле истекает срок обновления данных в ТЦК у военнообязанных, а также вырастут тарифы на свет.

В июле украинцев ждет несколько изменений. Военнообязанные граждане должны будут обновить данные в ТЦК, а некоторые выпускники школ сдадут НМТ на дополнительной сессии. Также во втором летнем месяце придут первые коммунальные платежки с новой ценой на свет. Узнайте, что изменится в Украине с 1 июля.

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Мобилизация в июле 2024

Мобилизация в Украине в июле 2024 продолжается в соответствии с новым законом. Ограниченно годных к службе больше не будет, а призывать на службу начнут мужчин с 25 лет.

Обновление данных в ТЦК - обязанность всех граждан, которые стоят на учете. Для этого дается время до 16 июля. Актуализировать данные можно в приложении Резерв+, в ближайшем центре предоставления административных услуг или в военкомате.

Украинцы, которые стоят на учете и не обновят данные, получат штраф за неявку в ТЦК. Для граждан его размер составляет от 17 000 до 25 500 гривен, для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 000 гривен.

Мобилизация женщин с 1 июля остается добровольной. Однако медики обязаны наравне с мужчинами обновить данные в ТЦК.

Мобилизация студентов с 1 июля проводится для лиц, которые получают второе и более высшее образование или учатся заочно. Аспирантов также могут призвать, если они учатся на контракте. В остальных случаях учеба в университете дает отсрочку от армии.

Тариф на электроэнергию с 1 июля

Тарифы на свет подняли ещё в июне, однако именно в июле впервые придут платежки с обновленной сумой. Для населения установлена фиксированная цена на электроэнергию 4,32 грн за кВт/час. Тариф для юридических лиц отличается в каждом регионе.

Субсидии на коммунальные услуги будут продлены автоматически. Размеры обязательного платежа для получателей субсидии останутся неизменными, а разницу из-за повышения тарифов покроет государство.

Пенсии с 1 июля

В июле не планируется индексации выплат для пенсионеров. Однако будет ежемесячный перерасчет пенсий для тех, кому в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет.

Доплата к пенсии по возрасту составит:

300 гривен - для пенсионеров, которым исполнится 70 лет;

456 гривен - для пенсионеров, которым исполнится 75 лет;

570 гривен - для пенсионеров, которым исполнится 80 лет.

Однако если размер пенсии превышает 10 340 гривен в месяц, то надбавка не назначается.

НМТ 2024 - дополнительная сессия

В июле некоторые абитуриенты будут сдавать НМТ 2024 в дополнительной сессии, которая продлится с 11 по 19 июля. Сдать такой экзамен могут участники, которые пропустили дополнительную сессию из-за уважительной причины - воздушной тревоги, технических неполадок, болезни и т.п.

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