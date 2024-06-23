Эти модели либо были заменены более современными аналогами, либо они не предлагают заметного апгрейда по сравнению с другими, часто более дешевыми процессорами.

Когда дело доходит до сборки игрового ПК, основной акцент, как правило, делается на выборе видеокарты, но игровой процессор тоже важен, особенно в 2024 году.

Редакция известного издания XDA Developers составила антитоп процессоров, которые следует избегать, если вы собираете ПК исключительно для игр. Эти модели либо были заменены более современными аналогами, либо они не предлагают существенного апгрейда по сравнению с другими, часто более дешевыми процессорами.

Core i5-14600K. Вместо него лучше рассмотреть более доступный Intel Core i5-13600K, который в играх столь же хорош. Разница между старым и новым поколением только в частоте работы и повышенной энергоэффективности, что не стоит переплаты в 40-60 долларов.

Вместо него лучше рассмотреть более доступный Intel Core i5-13600K, который в играх столь же хорош. Разница между старым и новым поколением только в частоте работы и повышенной энергоэффективности, что не стоит переплаты в 40-60 долларов. Core i9-14900K . Он почти не отличается от Core i9-13900K, который все еще остается фантастическим процессором для игр и одним из лучших по производительности. Если вы посмотрите на текущие цены, 14900K стоит около 550 долларов, тогда как 13900K можно найти за 460 долларов,

. Он почти не отличается от Core i9-13900K, который все еще остается фантастическим процессором для игр и одним из лучших по производительности. Если вы посмотрите на текущие цены, 14900K стоит около 550 долларов, тогда как 13900K можно найти за 460 долларов, Процессоры Intel 12 поколения. Если вы переходите с процессора Intel 11-го поколения или AMD Ryzen 5000 серии, имеет смысл потратить немного больше на 13-е поколение. При этом, если вы уже используете Intel 12" нет смысла обновляться на одно поколение (или даже до Intel 14" если на то пошло).

Если вы переходите с процессора Intel 11-го поколения или AMD Ryzen 5000 серии, имеет смысл потратить немного больше на 13-е поколение. При этом, если вы уже используете Intel 12" нет смысла обновляться на одно поколение (или даже до Intel 14" если на то пошло). Также в антитоп XDA попали AMD Ryzen 9 7900X, Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D. Чисто с игровой точки зрения, нет особых причин выбирать какой-либо из Ryzen 9 вместо впечатляющего Ryzen 7 7800X3D.

и Чисто с игровой точки зрения, нет особых причин выбирать какой-либо из Ryzen 9 вместо впечатляющего Ryzen 7 7800X3D. Кроме того, XDA не рекомендуют все чипы серии Ryzen 5000 XT. Вместо них лучше выбрать Ryzen 7 5800X3D, который все равно будет быстрее. Видео дня

Напомним, недавно AMD представила, как она говорит, "самые мощные десктопные чипы" серии Ryzen 9000. Они построены на архитектуре Zen 5 и будут работать на платах с сокетом AM5 и поддерживают ОЗУ DDR5, а также PCIe 5.0.

Дебют новых процессоров AMD состоится в конце июля. Рекомендованные цены обещали объявить позже, но по слухам Ryzen 9000 окажутся дешевле Ryzen 7000. Это наверняка нанесет серьезный удар по Intel – особенно с учетом того, что их следующее поколение CPU выйдет лишь под конец года.

Что касается новых видеокарт, то СМИ сообщают, что Nvidia и AMD перенесли свои GPU нового поколения на 2025 год, хотя ранее они должны были выйти в конце 2024 года.

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