В июне ожидается несколько магнитных бурь, которые могут представлять серьезную угрозу вашему здоровью.

Вчені ведуть постійне спостереження за Сонцем і його активністю. У дні сонячних спалахів на Землі можуть виникати геомагнітні бурі, небезпечні для систем зв'язку і для здоров'я. До таких явищ можна підготуватися заздалегідь і пережити їх без серйозних наслідків для здоров'я.

Ми розібралися, коли очікуються магнітні бурі в червні 2024 року, і як захиститися від їхнього негативного впливу.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може позначитися на самопочутті.

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Коли магнітні бурі в червні 2024 року

Перша сильна магнітна буря накриє Землю на початку місяця. Сонячна активність потужністю 6 балів очікується 4-5 червня.

Потім одноденна підвищена сонячна активність прогнозується 9 червня.

З 12 по 15 червня буде тривала чотириденна магнітна буря. У перші її дні сонячна активність буде невисокою (4 бали), але 14 і 15 числа підніметься до 6 балів.

Остання геомагнітна буря в червні настане з 19 по 23 червня. Ця магнітна буря буде переважно слабкою, але тривалою. Тільки 21 червня її сила становитиме 5 балів, а в інші дні - 4 бали.

Вплив магнітних бур на здоров'я

У вчених немає однозначної відповіді на те, як впливають на людину магнітні бурі. Деякі експерименти показали вплив магнітних бур тільки на космонавтів, пілотів і бортпровідників, тобто людей, які працюють на великій висоті.

Інші дослідження виявили негативний вплив магнітних бур на людей, які вважають себе метеозалежними. Вони скаржилися на погане самопочуття в дні сонячних спалахів. Частіше за інших негативні симптоми в такі дні відчувають літні люди, власники хронічних захворювань і вагітні жінки.

Які симптоми в людини під час магнітних бурь

Симптоми магнітної бурі у різних людей можуть відчуватися. Найчастіше в дні бур люди скаржаться на такі ознаки:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

біль у м'язах і суглобах;

слабкість;

підвищена температура;

високий тиск;

безсоння;

загострення хронічних захворювань.

Важливо зазначити, що більшість людей переживають геомагнітні бурі без серйозного нездужання. А за ознаки метеочутливості приймають симптоми інших небезпечних захворювань.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб перенести сонячні спалахи з мінімальною шкодою для здоров'я, за кілька днів до бурі та під час неї дотримуйтеся правил здорового способу життя:

Відмовтеся від алкоголю, сигарет, кави, енергетичних напоїв. Їжте більше сезонних продуктів - зелені, овочів, ягід, а також горіхів і риби. Зведіть до мінімуму вживання жирної, смаженої, гострої їжі та фастфуду. Проводьте більше часу на свіжому повітрі, а вдома провітрюйте кімнату. Збільште фізичну активність і більше рухайтеся. Замість поїздки на транспорті пройдіться пішки. Лягайте спати в один і той самий час. За 2 години до сну не дивіться в екран телевізора, комп'ютера, телефону.

У разі сильного нездужання варто взяти лікарняний і звернутися до сімейного лікаря.

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