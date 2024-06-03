Вчені ведуть постійне спостереження за Сонцем і його активністю. У дні сонячних спалахів на Землі можуть виникати геомагнітні бурі, небезпечні для систем зв'язку і для здоров'я. До таких явищ можна підготуватися заздалегідь і пережити їх без серйозних наслідків для здоров'я.
Ми розібралися, коли очікуються магнітні бурі в червні 2024 року, і як захиститися від їхнього негативного впливу.
Що таке магнітна буря
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може позначитися на самопочутті.
Коли магнітні бурі в червні 2024 року
Перша сильна магнітна буря накриє Землю на початку місяця. Сонячна активність потужністю 6 балів очікується 4-5 червня.
Потім одноденна підвищена сонячна активність прогнозується 9 червня.
З 12 по 15 червня буде тривала чотириденна магнітна буря. У перші її дні сонячна активність буде невисокою (4 бали), але 14 і 15 числа підніметься до 6 балів.
Остання геомагнітна буря в червні настане з 19 по 23 червня. Ця магнітна буря буде переважно слабкою, але тривалою. Тільки 21 червня її сила становитиме 5 балів, а в інші дні - 4 бали.
Вплив магнітних бур на здоров'я
У вчених немає однозначної відповіді на те, як впливають на людину магнітні бурі. Деякі експерименти показали вплив магнітних бур тільки на космонавтів, пілотів і бортпровідників, тобто людей, які працюють на великій висоті.
Інші дослідження виявили негативний вплив магнітних бур на людей, які вважають себе метеозалежними. Вони скаржилися на погане самопочуття в дні сонячних спалахів. Частіше за інших негативні симптоми в такі дні відчувають літні люди, власники хронічних захворювань і вагітні жінки.
Які симптоми в людини під час магнітних бурь
Симптоми магнітної бурі у різних людей можуть відчуватися. Найчастіше в дні бур люди скаржаться на такі ознаки:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота;
- біль у м'язах і суглобах;
- слабкість;
- підвищена температура;
- високий тиск;
- безсоння;
- загострення хронічних захворювань.
Важливо зазначити, що більшість людей переживають геомагнітні бурі без серйозного нездужання. А за ознаки метеочутливості приймають симптоми інших небезпечних захворювань.
Як уберегтися від магнітних бур
Щоб перенести сонячні спалахи з мінімальною шкодою для здоров'я, за кілька днів до бурі та під час неї дотримуйтеся правил здорового способу життя:
- Відмовтеся від алкоголю, сигарет, кави, енергетичних напоїв.
- Їжте більше сезонних продуктів - зелені, овочів, ягід, а також горіхів і риби. Зведіть до мінімуму вживання жирної, смаженої, гострої їжі та фастфуду.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі, а вдома провітрюйте кімнату.
- Збільште фізичну активність і більше рухайтеся. Замість поїздки на транспорті пройдіться пішки.
- Лягайте спати в один і той самий час. За 2 години до сну не дивіться в екран телевізора, комп'ютера, телефону.
У разі сильного нездужання варто взяти лікарняний і звернутися до сімейного лікаря.