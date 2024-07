Новый бесплатный шутер с кооперативом и красивой графикой стал хитом в Steam

В особенностях The First Descendant авторы указывают стратегические бои против огромных боссов, уникальных персонажей и кооператив на четверых.

Вчера состоялся релиз условно-бесплатного шутера с кооперативом The First Descendant, который был одним из самых часто добавляемых в вишлист игр в Steam.

Игру позиционируют как лутер-шутер "нового поколения". Основные фишки здесь – стратегические бои против огромных боссов, уникальные персонажи с разными умениями, кооператив на четверых, а также высококачественная графика на Unreal Engine 5.

В первые часы после релиза пиковый онлайн The First Descendant перевалил за 220 тыс. игроков. В настоящий момент игра занимает шестое место по онлайну среди всех игр сервиса, обойдя GTA V и Apex Legends. Кроме того, The First Descendant удалось выбиться в топ по выручке в Steam, и это несмотря на проходящую сейчас летнюю распродажу.

Несмотря на явный коммерческий успех, отзывы пользователей смешанные – 46% на основании более 13 тыс. отзывов. Чаще всего проект критикуют за баги и проблемы с оптимизацией. На данный момент к геймплею игроки не высказывали претензий, упоминая сходство с Destiny 2 и Warframe.

Сейчас The First Descendant проходит предварительный сезон. В игре уже доступен боевой пропуск, а первую порцию новых персонажей добавят в августе. Перевод на украинский язык отсутствует.

The First Descendant попал в наш список проектов, на которые стоит обратить внимание в июле 2024 года. Также в ближайшие недели выйдет новая игра от создателей Genshin Impact, нуарный детектив о Нью-Йорке 2329 года и другие новинки.

Также рекомендует обратить на топ-10 игр, которые стоит купить на летней распродаже Steam. Распродажа продлится до вечера 12 июля, поэтому не стоит торопиться – еще есть время как следует всё обдумать.

