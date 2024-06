Игра также доступна на консолях PlayStation, Nintendo и Xbox.

В Steam состоялся релиз Shin Megami Tensei V Vengeance – улучшенной версии Shin Megami Tensei V, которая сбросила оковы эксклюзивности Nintendo Switch. Игра быстро влетела в топ-10 самых продаваемых игр прямо сейчас и получает исключительно положительные (98%) отзывы от игроков.

На агрегаторе оценок OpenCritic игра собрала 89 балла из 100 возможных, при этом все 100% обозревателей рекомендуют ее к прохождению. Благодаря тонне мелких улучшений и новой сюжетной линии, Shin Megami Tensei V перестала быть просто классной ролевой игрой, а стала одной из лучших. Отмечают, что вернуться стоит даже тем, кто в свое время прошел оригинал.

Также журналисты завлекают в Shin Megami Tensei V: Vengeance новичков, но предупреждают, что прохождение подобных японских ролевых игр занимает сотни часов. Геймплей стандартный для JRPG: квесты, исследование мира, куча диалогов и пошаговые бои, где все решают способности "пойманных" демонов.

Помимо Steam игра также вышла на PlayStation 4, PlayStation 5, Switch и Xbox Series S|X. Украинской локализации нет (впрочем, вряд ли ее встретите в японских JRPG), но есть русские субтитры.

Если вы пропустили июньские релизы, УНИАН составил топ самых интересных игр для ПК и консолей этого месяца. Помимо Shin Megami Tensei V Vengeance, скоро выходит крупное сюжетное дополнение для Elden Ring, новый ужастик от создателей Amnesia и много инди.

А меж тем большая утечка раскрыла готовящиеся ПК-версии The Last of Us 2, Final Fantasy 16, Red Dead Redemption и других игр. Вполне вероятно, что некоторые из этих проектов будут эксклюзивом Epic Games Store.

