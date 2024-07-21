Рассказываем, почему дерево может сбрасывать завязи и что нужно сделать, чтобы не осыпались яблоки.

Иногда в июле начинают опадать яблоки. Если у вас не яблоня-скороспелка (то есть, не ранний сорт), то это должно насторожить. Нужно найти причину и сделать все, чтобы спасти урожай. Давайте разберемся, почему опадают яблоки раньше времени и что делать в этой ситуации.

Почему опадают недозревшие яблоки

Есть несколько причин, по которым яблоня (или груша) начинает сбрасывать плоды раньше времени:

Нехватка влаги

Дерево избавляется от листьев и слабых завязей в сильную жару. Это одна из причин того, почему осыпаются мелкие яблоки. Ситуация с завязями не сильно критичная - оставшиеся плоды просто будут крупнее, но если дерево потеряет много листьев, то можно остаться без урожая.

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Что делать: в засуху яблоню (грушу) нужно поливать. Делать это лучше вечером, вода должна быть теплой (холодная будет иметь обратный эффект). Норма воды - 10-15 ведер.

Как правило, весной яблоню и грушу поливают через 20 дней после цветения, летом и осенью - за 20 дней до уборки урожая. Но если стоит аномальная жара, то полить нужно раньше и, возможно, не раз.

Атака плодожорки

Чаще всего на яблоню (грушу) нападает яблоневая (или грушевая) плодожорка. Их гусеницы пробирается в яблоко и поедает его изнутри - плод преждевременно сохнет и опадает. Одна плодожорка может погубить от 2 до 5 яблок, но плодожорка на яблоне живет, увы, не одна.

Что делать: весной и осенью нужно очищать штамб дерева от коры - так можно избавиться от насекомых, которые в ней зимуют. Ранней весной деревья можно также обработать инсектицидами.

В сезон важно собирать всю падалицу и уничтожать, так как она привлекает вредителей. Также садоводы советуют посадить поблизости яблони (и груши) помидоры - они отпугивают плодожорку.

Плодовая гниль

Если плоды яблони (груши) покрываются бурыми пятнами, которые затем увеличиваются в размере и становятся кругами со спорами грибов – это заболевание под названием плодовая гниль или монилиоз. Со временем такое пораженное яблоко (груша) опадает.

Что делать: после сбора урожая деревья нужно опрыскать раствором медного купороса (100 г на ведро воды (10 л).

Ранней весной деревья обрабатывают с целью профилактики 3%-ной бордоской жидкостью, а за 3-4 дня до цветения - 1%-ным раствором бордоской жидкости.

Нехватка питательных веществ

Иногда яблоня (или груша) сбрасывать плоды начинают из-за "голода" - дефицита питательных веществ.

Чем подкормить яблоню, чтобы не падали яблоки: каждые 3 года нужно вносить под дерево перепревший(!) навоз - 5 ведер.

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