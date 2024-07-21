Иногда в июле начинают опадать яблоки. Если у вас не яблоня-скороспелка (то есть, не ранний сорт), то это должно насторожить. Нужно найти причину и сделать все, чтобы спасти урожай. Давайте разберемся, почему опадают яблоки раньше времени и что делать в этой ситуации.
Почему опадают недозревшие яблоки
Есть несколько причин, по которым яблоня (или груша) начинает сбрасывать плоды раньше времени:
- Нехватка влаги
Дерево избавляется от листьев и слабых завязей в сильную жару. Это одна из причин того, почему осыпаются мелкие яблоки. Ситуация с завязями не сильно критичная - оставшиеся плоды просто будут крупнее, но если дерево потеряет много листьев, то можно остаться без урожая.
Что делать: в засуху яблоню (грушу) нужно поливать. Делать это лучше вечером, вода должна быть теплой (холодная будет иметь обратный эффект). Норма воды - 10-15 ведер.
Как правило, весной яблоню и грушу поливают через 20 дней после цветения, летом и осенью - за 20 дней до уборки урожая. Но если стоит аномальная жара, то полить нужно раньше и, возможно, не раз.
- Атака плодожорки
Чаще всего на яблоню (грушу) нападает яблоневая (или грушевая) плодожорка. Их гусеницы пробирается в яблоко и поедает его изнутри - плод преждевременно сохнет и опадает. Одна плодожорка может погубить от 2 до 5 яблок, но плодожорка на яблоне живет, увы, не одна.
Что делать: весной и осенью нужно очищать штамб дерева от коры - так можно избавиться от насекомых, которые в ней зимуют. Ранней весной деревья можно также обработать инсектицидами.
В сезон важно собирать всю падалицу и уничтожать, так как она привлекает вредителей. Также садоводы советуют посадить поблизости яблони (и груши) помидоры - они отпугивают плодожорку.
- Плодовая гниль
Если плоды яблони (груши) покрываются бурыми пятнами, которые затем увеличиваются в размере и становятся кругами со спорами грибов – это заболевание под названием плодовая гниль или монилиоз. Со временем такое пораженное яблоко (груша) опадает.
Что делать: после сбора урожая деревья нужно опрыскать раствором медного купороса (100 г на ведро воды (10 л).
Ранней весной деревья обрабатывают с целью профилактики 3%-ной бордоской жидкостью, а за 3-4 дня до цветения - 1%-ным раствором бордоской жидкости.
- Нехватка питательных веществ
Иногда яблоня (или груша) сбрасывать плоды начинают из-за "голода" - дефицита питательных веществ.
Чем подкормить яблоню, чтобы не падали яблоки: каждые 3 года нужно вносить под дерево перепревший(!) навоз - 5 ведер.
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