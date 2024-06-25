Церковные праздники в июле 2024 по новому и старому календарю / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Во втором месяце лета в новом церковном календаре несколько памятных событий и дат. Среди них - Собор архангела Гавриила, равноапостольного великого князя Владимира и День крещения Киевской Руси-Украины, пророка Ильи и Успение праведной Анны. Какие еще церковные даты будут в июле по новому стилю, что будут отмечать по старому и когда начинается Петров пост - рассказываем в материале. 

Новый церковный календарь на июль 2024 

Православная церковь Украины в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь. В связи с этим все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отмечают на 13 дней раньше, но даты переходных праздников остались одинаковыми как для нового, так и старого стилей. 

Православные праздники по новому стилю в июне 2024:

Видео дня
  • 1 июля - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, преподобного Никодима Святогорца.
  • 2 июля - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, святителя Фотия, митрополита Киевского и всей Руси, Охтырской и Пожайской икон Божией Матери.
  • 3 июля - мученика Якинта, преподобных Анатолиев, затворников Киево-печерских.
  • 4 июля - святителя Андрея, епископа Критского, преподобной Марты.
  • 5 июля -  преподобного Афанасия Афонского, иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса").
  • 6 июля - преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, обретение мощей праведной Юлиании, княгини Ольшанской.
  • 7 июля - всех святых земли Украинской, благоверного Оскольда, первомученика Киевского. 
  • 8 июля - великомученика Прокопия.
  • 9 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, преподобного Гавриила Афонского.
  • 10 июля - преподобного Антония Печерского.
  • 11 июля - равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской
  • 12 июля - мучеников Прокла и Иллария, мучеников Феодора, варяга, и сына его, Иоанна. 
  • 13 июля - Собор архангела Гавриила.
  • 14 июля - память святых отцов шестерых Вселенских соборов.
  • 15 июля - равноапостольного великого князя Владимира, День крещения Руси-Украины
  • 16 июля - священномученика Атеногена и 10 его учеников, преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.
  • 17 июля - великомученицы Марины.
  • 18 июля - мученика Емилиана, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского.
  • 19 июля - преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого, обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
  •  20 июля - пророка Ильи.
  • 21 июля -  преподобного Симеона и Иоанна., преподобного Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника Киево-Печерских.
  • 22 июля - равноапостольной Марии Магдалины.
  • 23 июля - Почаевской иконы Божией Матери.
  • 24 июля - мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. 
  • 25 июля - Успение праведной Анны, матери Девы Марии.
  • 26 июля - мученика Ермолая и других., преподобного Мойсея Угрина, Киево-Печерского.
  • 27 июля - великомученика и целителя Пантелеймона.
  • 28 июля - апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского.
  • 29 июля - мученика Калиника.
  • 30 июля - апостолов Силы, Силуана, Андроника и других.
  • 31 июля - предпразднество изнесения древ честного и животворящого Креста Господнего, заговенье на Успенский пост. 
Православный календарь на июль 2024 / инфографика УНИАН

Церковный календарь на июль 2024 по старому стилю

Часть православных верующих продолжает придерживаться юлианского календаря. 

Православные праздники по старому стилю в июле 2024:

  • 1 июля - мученика Леонтия.
  • 2 июля -  святого мученика Зосимы Аполлониадского.
  • 3 июля - священномученика Мефодия, епископа Патарского.
  • 4 июля - мученика Иулиана Тарсийского.
  • 5 июля - священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
  • 6 июля - мученицы Агриппины; Владимирской иконы Божией Матери.
  • 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.
  • 8 июля - преподобномученицы Февронии.
  • 9 июля - преподобного Давида Солунского.
  • 10 июля - преподобного Самсона.
  • 11 июля - перенесение мощей бессребреников Кира и Иоанна, последний день Петрова поста.
  • 12 июля - святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
  • 13 июля - Собор 12-ти апостолов.
  • 14 июля - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна.
  • 15 июля - Возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахерне.
  • 16 июля - мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского.
  • 17 июля - священномученика Павла Гольдича, святого Андрея, епископа Критского и преподобной Марты.
  • 18 июля -  преподобного Афанасия Афонского; иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса").
  • 19 июля - преподобного Сисоя Великого.
  • 20 июля - преподобных Фомы и Акакия.
  • 21 июля - великомученика Прокопия.
  • 22 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
  • 23 июля - преподобного Антония Печерского.
  • 24 июля - блаженной княгини Ольги и мученицы Евфимии.
  • 25 июля - мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина.
  • 26 июля - преподобного Стефана Савваита и Собор архангела Гавриила.
  • 27 июля - апостола Акилы.
  • 28 июля - святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты.
  • 29 июля - священномученика Атеногена и 10 его учеников.
  • 30 июля - великомученицы Марины.
  • 31 июля - мученика Емилиана.

Посты в июле 2024

Петров пост начинается через неделю после Троицы и длится до праздника Петра и Павла. Но по новому календарю в этом году ПЦУ отменила Петров пост, так как Троица была поздней - 23 июня, а день Петра и Павла - 29 июня по новому календарю, то есть, для поста не было необходимого календарного отрезка времени.

В то же время по старому календарному стилю Петров пост верующие могут соблюдать - он начинается 1 июля и продлится до 12 июля, праздника Петра и Павла по старому стилю. 

Ранее мы рассказывали, когда будут православные посты 2024 по новому календарю.

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