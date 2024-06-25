Какие православные праздники отмечают верующие во втором месяце лета по новому и старому стилю.

Во втором месяце лета в новом церковном календаре несколько памятных событий и дат. Среди них - Собор архангела Гавриила, равноапостольного великого князя Владимира и День крещения Киевской Руси-Украины, пророка Ильи и Успение праведной Анны. Какие еще церковные даты будут в июле по новому стилю, что будут отмечать по старому и когда начинается Петров пост - рассказываем в материале.

Новый церковный календарь на июль 2024

Православная церковь Украины в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь. В связи с этим все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отмечают на 13 дней раньше, но даты переходных праздников остались одинаковыми как для нового, так и старого стилей.

Православные праздники по новому стилю в июне 2024:

Видео дня

1 июля - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, преподобного Никодима Святогорца.

2 июля - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, святителя Фотия, митрополита Киевского и всей Руси, Охтырской и Пожайской икон Божией Матери.

3 июля - мученика Якинта, преподобных Анатолиев, затворников Киево-печерских.

4 июля - святителя Андрея, епископа Критского, преподобной Марты.

5 июля - преподобного Афанасия Афонского, иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса").

6 июля - преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, обретение мощей праведной Юлиании, княгини Ольшанской.

7 июля - всех святых земли Украинской, благоверного Оскольда, первомученика Киевского.

8 июля - великомученика Прокопия.

9 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, преподобного Гавриила Афонского.

10 июля - преподобного Антония Печерского.

11 июля - равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской.

12 июля - мучеников Прокла и Иллария, мучеников Феодора, варяга, и сына его, Иоанна.

13 июля - Собор архангела Гавриила.

14 июля - память святых отцов шестерых Вселенских соборов.

15 июля - равноапостольного великого князя Владимира, День крещения Руси-Украины.

16 июля - священномученика Атеногена и 10 его учеников, преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.

17 июля - великомученицы Марины.

18 июля - мученика Емилиана, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского.

19 июля - преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого, обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

20 июля - пророка Ильи.

21 июля - преподобного Симеона и Иоанна., преподобного Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника Киево-Печерских.

22 июля - равноапостольной Марии Магдалины.

23 июля - Почаевской иконы Божией Матери.

24 июля - мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

25 июля - Успение праведной Анны, матери Девы Марии.

26 июля - мученика Ермолая и других., преподобного Мойсея Угрина, Киево-Печерского.

27 июля - великомученика и целителя Пантелеймона.

28 июля - апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского.

29 июля - мученика Калиника.

30 июля - апостолов Силы, Силуана, Андроника и других.

31 июля - предпразднество изнесения древ честного и животворящого Креста Господнего, заговенье на Успенский пост.

Церковный календарь на июль 2024 по старому стилю

Часть православных верующих продолжает придерживаться юлианского календаря.

Православные праздники по старому стилю в июле 2024:

1 июля - мученика Леонтия.

2 июля - святого мученика Зосимы Аполлониадского.

3 июля - священномученика Мефодия, епископа Патарского.

4 июля - мученика Иулиана Тарсийского.

5 июля - священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

6 июля - мученицы Агриппины; Владимирской иконы Божией Матери.

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.

8 июля - преподобномученицы Февронии.

9 июля - преподобного Давида Солунского.

10 июля - преподобного Самсона.

11 июля - перенесение мощей бессребреников Кира и Иоанна, последний день Петрова поста.

12 июля - святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

13 июля - Собор 12-ти апостолов.

14 июля - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна.

15 июля - Возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахерне.

16 июля - мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского.

17 июля - священномученика Павла Гольдича, святого Андрея, епископа Критского и преподобной Марты.

18 июля - преподобного Афанасия Афонского; иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса").

19 июля - преподобного Сисоя Великого.

20 июля - преподобных Фомы и Акакия.

21 июля - великомученика Прокопия.

22 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

23 июля - преподобного Антония Печерского.

24 июля - блаженной княгини Ольги и мученицы Евфимии.

25 июля - мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина.

26 июля - преподобного Стефана Савваита и Собор архангела Гавриила.

27 июля - апостола Акилы.

28 июля - святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты.

29 июля - священномученика Атеногена и 10 его учеников.

30 июля - великомученицы Марины.

31 июля - мученика Емилиана.

Посты в июле 2024

Петров пост начинается через неделю после Троицы и длится до праздника Петра и Павла. Но по новому календарю в этом году ПЦУ отменила Петров пост, так как Троица была поздней - 23 июня, а день Петра и Павла - 29 июня по новому календарю, то есть, для поста не было необходимого календарного отрезка времени.

В то же время по старому календарному стилю Петров пост верующие могут соблюдать - он начинается 1 июля и продлится до 12 июля, праздника Петра и Павла по старому стилю.

Ранее мы рассказывали, когда будут православные посты 2024 по новому календарю.

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