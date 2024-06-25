Во втором месяце лета в новом церковном календаре несколько памятных событий и дат. Среди них - Собор архангела Гавриила, равноапостольного великого князя Владимира и День крещения Киевской Руси-Украины, пророка Ильи и Успение праведной Анны. Какие еще церковные даты будут в июле по новому стилю, что будут отмечать по старому и когда начинается Петров пост - рассказываем в материале.
Новый церковный календарь на июль 2024
Православная церковь Украины в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь. В связи с этим все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отмечают на 13 дней раньше, но даты переходных праздников остались одинаковыми как для нового, так и старого стилей.
Православные праздники по новому стилю в июне 2024:
- 1 июля - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, преподобного Никодима Святогорца.
- 2 июля - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, святителя Фотия, митрополита Киевского и всей Руси, Охтырской и Пожайской икон Божией Матери.
- 3 июля - мученика Якинта, преподобных Анатолиев, затворников Киево-печерских.
- 4 июля - святителя Андрея, епископа Критского, преподобной Марты.
- 5 июля - преподобного Афанасия Афонского, иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса").
- 6 июля - преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, обретение мощей праведной Юлиании, княгини Ольшанской.
- 7 июля - всех святых земли Украинской, благоверного Оскольда, первомученика Киевского.
- 8 июля - великомученика Прокопия.
- 9 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, преподобного Гавриила Афонского.
- 10 июля - преподобного Антония Печерского.
- 11 июля - равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской.
- 12 июля - мучеников Прокла и Иллария, мучеников Феодора, варяга, и сына его, Иоанна.
- 13 июля - Собор архангела Гавриила.
- 14 июля - память святых отцов шестерых Вселенских соборов.
- 15 июля - равноапостольного великого князя Владимира, День крещения Руси-Украины.
- 16 июля - священномученика Атеногена и 10 его учеников, преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.
- 17 июля - великомученицы Марины.
- 18 июля - мученика Емилиана, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского.
- 19 июля - преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого, обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
- 20 июля - пророка Ильи.
- 21 июля - преподобного Симеона и Иоанна., преподобного Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника Киево-Печерских.
- 22 июля - равноапостольной Марии Магдалины.
- 23 июля - Почаевской иконы Божией Матери.
- 24 июля - мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
- 25 июля - Успение праведной Анны, матери Девы Марии.
- 26 июля - мученика Ермолая и других., преподобного Мойсея Угрина, Киево-Печерского.
- 27 июля - великомученика и целителя Пантелеймона.
- 28 июля - апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского.
- 29 июля - мученика Калиника.
- 30 июля - апостолов Силы, Силуана, Андроника и других.
- 31 июля - предпразднество изнесения древ честного и животворящого Креста Господнего, заговенье на Успенский пост.
Церковный календарь на июль 2024 по старому стилю
Часть православных верующих продолжает придерживаться юлианского календаря.
Православные праздники по старому стилю в июле 2024:
- 1 июля - мученика Леонтия.
- 2 июля - святого мученика Зосимы Аполлониадского.
- 3 июля - священномученика Мефодия, епископа Патарского.
- 4 июля - мученика Иулиана Тарсийского.
- 5 июля - священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
- 6 июля - мученицы Агриппины; Владимирской иконы Божией Матери.
- 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.
- 8 июля - преподобномученицы Февронии.
- 9 июля - преподобного Давида Солунского.
- 10 июля - преподобного Самсона.
- 11 июля - перенесение мощей бессребреников Кира и Иоанна, последний день Петрова поста.
- 12 июля - святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
- 13 июля - Собор 12-ти апостолов.
- 14 июля - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна.
- 15 июля - Возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахерне.
- 16 июля - мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского.
- 17 июля - священномученика Павла Гольдича, святого Андрея, епископа Критского и преподобной Марты.
- 18 июля - преподобного Афанасия Афонского; иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса").
- 19 июля - преподобного Сисоя Великого.
- 20 июля - преподобных Фомы и Акакия.
- 21 июля - великомученика Прокопия.
- 22 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
- 23 июля - преподобного Антония Печерского.
- 24 июля - блаженной княгини Ольги и мученицы Евфимии.
- 25 июля - мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина.
- 26 июля - преподобного Стефана Савваита и Собор архангела Гавриила.
- 27 июля - апостола Акилы.
- 28 июля - святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты.
- 29 июля - священномученика Атеногена и 10 его учеников.
- 30 июля - великомученицы Марины.
- 31 июля - мученика Емилиана.
Посты в июле 2024
Петров пост начинается через неделю после Троицы и длится до праздника Петра и Павла. Но по новому календарю в этом году ПЦУ отменила Петров пост, так как Троица была поздней - 23 июня, а день Петра и Павла - 29 июня по новому календарю, то есть, для поста не было необходимого календарного отрезка времени.
В то же время по старому календарному стилю Петров пост верующие могут соблюдать - он начинается 1 июля и продлится до 12 июля, праздника Петра и Павла по старому стилю.
Ранее мы рассказывали, когда будут православные посты 2024 по новому календарю.