Лучшими решениями в бюджетно сегменте считается ARC A750 и Radeon RX 7600.

Популярный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt подвел промежуточный итог года. Специалист проанализировал текущее состояние рынка видеокарт и составил список лучших моделей в разных ценовых категориях, доступные в июне 2024 года.

Эпоха дефицита и заоблачных ценников, которые провоцировали, в том числе майнеры, давно прошла. Сейчас хорошее время обновить свою видеокарту по выгодной цене, тем более что AMD и Nvidia стремятся максимально сократить остатки старых моделей в преддверии выхода нового поколения.

Начальный сегмент. Если бюджет ограничен $150-200, то лучшим решением станет Intel Arc A580. Она имеет оптимальный объем видеопамяти и обгоняет более дорогую Radeon RX 6600 в современных играх.

Если бюджет ограничен $150-200, то лучшим решением станет Intel Arc A580. Она имеет оптимальный объем видеопамяти и обгоняет более дорогую Radeon RX 6600 в современных играх. Бюджетный сегмент. Специалист советует избегать покупки GeForce RTX 3060. Несмотря на свою популярность, она заметно уступает аналогам по показателю "цена за 1 fps". Лучшими решениями в данной ценовой категории считается ARC A750 и Radeon RX 7600.

Специалист советует избегать покупки GeForce RTX 3060. Несмотря на свою популярность, она заметно уступает аналогам по показателю "цена за 1 fps". Лучшими решениями в данной ценовой категории считается ARC A750 и Radeon RX 7600. Видеокарты для 1080р : если вы играете в Full HD и в ближайшие годы не планируете пересаживаться на 1440р, то Radeon RX 6650 XT будет самым оптимальным выбором. Желающим доплатить за фирменные технологии NVIDIA стоит обратить внимание на GeForce RTX 4060. Сегодня это самая доступная карта с поддержкой DLSS 3.

: если вы играете в Full HD и в ближайшие годы не планируете пересаживаться на 1440р, то Radeon RX 6650 XT будет самым оптимальным выбором. Желающим доплатить за фирменные технологии NVIDIA стоит обратить внимание на GeForce RTX 4060. Сегодня это самая доступная карта с поддержкой DLSS 3. Бюджетный 1440р : лучшим решением до $400 называется Radeon RX 6750 XT. Эта видеокарта имеет солидный запас видеопамяти (12 ГБ) и почти во всем превосходят более дорогую GeForce RTX 4060 Ti.

: лучшим решением до $400 называется Radeon RX 6750 XT. Эта видеокарта имеет солидный запас видеопамяти (12 ГБ) и почти во всем превосходят более дорогую GeForce RTX 4060 Ti. Видеокарты среднего класса : в этом ценовом сегменте сразу два лидера, Radeon RX 7900 GRE и RTX 4070 Super Первая обладает более высокой "чистой" производительностью, тогда как вторая имеет поддержку всех актуальных технологий Nvidia.

: в этом ценовом сегменте сразу два лидера, Radeon RX 7900 GRE и RTX 4070 Super Первая обладает более высокой "чистой" производительностью, тогда как вторая имеет поддержку всех актуальных технологий Nvidia. Предтоповые видеокарты . Здесь лучшей считается GeForce RTX 4070 Ti Super. Ее мощностей хватает как для 2К, так и 4К-гейминга в большинстве игр.

. Здесь лучшей считается GeForce RTX 4070 Ti Super. Ее мощностей хватает как для 2К, так и 4К-гейминга в большинстве игр. Топовые видеокарты. Наиболее привлекательным решением в этой категории является AMD Radeon RX 7900 XTX, тогда как GeForce RTX 4080 демонстрирует ультимативную производительность в играх с трассировкой лучей.

Свежий опрос Steam показал, что более 75% геймеров оснастили свои игровые системы видеокартой Nvidia, в то время как доля AMD составляет всего 16%. GeForce GTX 3060 остается самой популярной картой среди геймеров.

СМИ пишут, что Nvidia, AMD и Intel перенесли свои видеокарты нового поколения на 2025 год, хотя ранее они должны были выйти в конце 2024 года. Что касается "зеленых", то известно, что сначала компания сфокусируется на выпуске флагманов – RTX 5090 и RTX 5080.

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