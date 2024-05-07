Неожиданный релиз Hi Fi Rush и высокое качество игры сделали ее одной из самых народно любимых тайтлов в каталоге Microsoft.

Компания Microsoft крайне неожиданно приняла решение закрыть сразу четыре крупных игровых студии – об этом сообщают профильные СМИ. Некоторые из подразделений в своих соцсетях уже подтвердили, что прекращают работу.

Вот какие студии попали под реструктуризацию:

Arkane Austin (Prey, Redfall, совместная разработка Dishonored);

Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within, Ghostwire Tokyo);

Alpha Dog Studios (Mighty Doom);

Roundhouse Games (поддержка The Elder Scrolls Online).

Таким образом, разработка Redfall будет прекращена, а обещанные ранее DLC больше не выйдут. Серверы игры закрывать не планируют, поэтому желающие смогут продолжать играть. А вот можно ли будет вернуть средства за покупку, неизвестно.

Во внутреннем письме подчеркивается: закрытие студий не свидетельствует о недостаточной креативности или плохой работе их сотрудников. Это решение принято с целью "освободить ресурсы для увеличения инвестиций в другие части портфолио Microsoft и сосредоточиться на приоритетных играх".

Пожалуй, самое странное закрытие из списка – Tango Gameworks. Ее ритм-экшен Hi-Fi Rush получил положительные отзывы от прессы и игроков и стал одним из ярчайших релизов 2023 года. Недавно игра вышла на PS5, а один из боссов Microsoft называл ее "прорывным хитом, превзошедшим все ожидания".

Напомним, Microsoft купила Bethesda осенью 2020 года за 7,5 миллиарда долларов. В рамках сделки под контроль компании перешли студии-разработчики Fallout, Doom и The Elder Scrolls, а также Arkane с Tango Gameworks.

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