Как проходит мобилизация студентов в Украине по новому законодательству, у кого есть отсрочка, а кого могут призвать на службу.

Принятый 18 мая 2024 года новый закон о мобилизации внес ряд изменений в процесс призыва. Согласно документу, студенты-мужчины имеют право на отсрочку от мобилизации, но есть и те, кого будут призывать в ряды ВСУ. Рассказываем, кого могут мобилизовать.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации среди студентов

Согласно новому закону об усилении процесса мобилизации в Украине, студенты-мужчины вузов и заведений профтехобразования, которые учатся на очной форме не могут быть мобилизованы.

Право на отсрочку от мобилизации имеют:

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учащиеся, которые обучаются на дневной или дуальной форме обучения (для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования);

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, те, кто получает уровень образования выше ранее полученного в последовательности, определенной статьей 10 (часть 2) Закона Украины "Об образовании";

научные и научно-педагогические работники ВУЗов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень.

Не могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины педагогические работники учреждений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Студентам, аспирантам и докторантам, получающим образование на дневной или дуальной форме обучения, следует подтвердить это соответствующими документами (Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета).

Кого из студентов могут мобилизовать

Но по новым правилам, есть три категории учащихся, которые могут быть мобилизованы. К ним относятся:

студенты, которые обучаются заочно;

учащиеся, которые получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).

В любом случае все студенты, которые достигли 18 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные - по закону это нужно сделать до 16 июля 2024 года. Ранее мы рассказывали, как проходит обновление данных в ТЦК, ЦПАУ или через Резерв +.

Напомним, что студентов, которые отказываются проходить общевойсковую подготовку, будут отчислять из вузов. Ранее мы также рассказывали, имеет ли право на отсрочку отчисленный студент.

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