Возможно, в игре появятся диалоги, которые будут подстраиваться под поведение игрока.

Naughty Dog продолжает работу над своей следующей игрой, Intergalactic: The Heretic Prophet, которая обещает стать самой нестандартной в истории студии. И новая вакансия говорит, что в проекте появится система диалогов на базе искусственного интеллекта.

В объявлении о поиске старшего дизайнера диалогов указано, что специалист будет отвечать за реплики персонажей в кат-сценах, геймплейных сценах и "AI-driven dialogue systems", то есть за диалоги, генерируемые с помощью нейросети.

Это может говорить о том, что в игре появятся динамичные и адаптивные диалоги с NPC, особенно если Intergalactic действительно окажется более открытой по структуре, чем прошлые линейные проекты Naughty Dog.

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Глава студии Нил Дракманн уже высказывался в поддержку искусственного интеллекта в геймдеве. По его словам, такие технологии могут упростить разработку, снизить расходы и открыть новые горизонты для повествования.

Ранее Нил Дракманн рассказал, о чём будет Intergalactic: The Heretic Prophet. Это игра о религии и одиночестве, над которой команда Дракманна работает уже 4 года.

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