Собрали оставшуюся информацию с шоу.

Xbox Games Showcase получилась довольно насыщенной. В рамках шоу представили 11 игр от внутренних студий Microsoft и еще 14 от компаний-партнеров. Об основных анонсах и трейлерах мы писали ранее, а в этом материале коротко рассказали об остальных проектах, показанных на презентации.

South of Midnight

Новая игра от Compulsion Games, авторов We Happy Few. Это экшен с видом от третьего лица, действие которого разворачивается в вымышленной части США. Мир вдохновлен атмосферой глубокого юга Штатов, а в геймплее главная роль отведена сложной системе магии.

33 Immortals

Кооперативный экшен и роглайк в одном лице. Пользователи смогут объединяться в команды до 33 человек и бороться с врагами в изометрическом формате. За разработку отвечает команда Thunder Lotus Games, которая ранее выпустила Spiritfarer.

Payday 3

Показали геймплейный трейлер шутера про кооперативные ограбления. Высокая динамика сражений, командная работа, применение гаджетов и так далее. Но вот графика ощущается устаревшей. Релиз — 21 сентября на ПК и консолях, с первого дня в Game Pass.

Persona 3 Reload

Анонсировали ремейк третьей части франшизы с полностью переработанной графикой. А вот сюжет и пошаговые сражения остались без изменений. Выйдет в начале 2024 года на ПК, консолях и в Game Pass.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island

В игре пройдет коллаборация с серией Monkey Island. Появится новый остров и квесты, связанные с культовыми персонажами. Гайбраш Трипвуд тоже заглянет на огонек.

Microsoft Flight Simulator

В игру добавят орнитоптер из "Дюны". На этом все.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Анонсирована новая часть франшизы, в которой главный герой Ичибан Касуга попал в Америку. Причем он оказался голым на одном из пляжей. Трейлер весьма забавный, а релиз состоится в 2024 году.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Странный кооперативный слешер от Capcom. Игра вдохновлена японской мифологией. Пользователям предстоит посещать реальность духов и сражаться с демонами.

Forza Motorsport

Новый трейлер с гонками, реалистичной графикой и демонстрацией настроек автомобиля. Игра выйдет 10 октября на ПК и Xbox Series, с первого дня можно будет опробовать в Game Pass.

Overwatch 2: Invasion

Трейлер грядущего расширения с картами, миссиями, режимами и так далее. Релиз состоится 10 августа, а подписчикам Game Pass будет доступен набор с 6 новыми героями, легендарными обликами и всей косметикой.

Persona 5 Tactica

Анонсировано ответвление в серии с тактическими сражениями. По сюжету Призрачные воры столкнулись с новой угрозой и должны дать отпор. Выход запланирован на 17 ноября на ПК и консолях. Игра будет в Game Pass.

Jusant

Проект напоминает Death Stranding, только в горах. Карабкаемся, используем гаджеты и умения своего зверька. За создание отвечает DON'T NOD, известная по Life is Strange и Vampyr. Релиз на ПК, консолях и в Game Pass в конце 2023-го.

Still Wakes the Deep

Психологический хоррор о выживании на нефтяной вышке в Северном море во время шторма. Понадобится искать экипаж и бороться с ужасами, проникшими внутрь сооружения. За создание отвечает The Chinese Room, известная по Amnesia: A Machine for Pigs и Everybody’s Gone to the Rapture.

Dungeons of Hinterberg

Стилизованный экшен с ролевыми элементами, который включает путешествия по альпийской деревне, сражения и решение головоломок. Релиз на ПК и консолях в 2024 году.

Cities: Skylines II

Свежий трейлер градостроительного симулятора с фантастической графикой. Такой уровень реализма должен понравиться фанатам серии. Выход состоится 24 октября.

Metaphor: ReFantazio

Один из главных анонсов мероприятия. Это новая игра от Atlus, которая известна по серии Persona. Из последней в проект перекочевал фундамент — пошаговые бои, разнообразие активностей, внутренний календарь и так далее. В сюжете будет сплетаться реальность и средневековое фэнтези. Metaphor: ReFantazio выйдет на ПК и в качестве консольного эксклюзива на Xbox Series.

Towerborne

Под конец презентации дебютировала свежая игра от Stoic, разработчиков The Banner Saga. Это кооперативный экшен в красивой мультипликационной стилистике. Пользователи будут объединяться в команды и отправлять на вылазки ради спасения мира. Релиз в 2024 году на ПК и консолях.

Вас также могут заинтересовать новости: