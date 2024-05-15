Это коснулось 10% всех потребителей.

Аварийные отключения в Украине ввели из-за дефицита электроэнергии, в результате российский атак был потерян достаточно большой объем мощностей на электростанциях.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона отметил, что отключения электроэнергии уже применяли, но только для промышленности, поэтому бытовые потребители могли этого не замечать.

По его словам, обычно дефицит пытаются компенсировать несколькими способами. Сначала задействуют коммерческий импорт, который осуществляют компании и поставщики из Европы. Когда его не хватает, то "Укрэнерго" может запросить аварийную помощь из соседних стран.

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"Если не хватает этого, то мы также можем ограничить потребление промышленных потребителей. И когда не хватает и этого, мы вынуждены привлечь к ограничению не только промышленность, но и других потребителей", - пояснил он.

Кудрицкий говорит, что около 21:00 похолодание привело к резкому росту потребления электроэнергии, поэтому энергетикам пришлось применить экстренные меры для балансировки энергосистемы.

"Вопрос в том, что не хватает совокупной мощности украинских электростанций и импорта, чтобы покрыть потребление", - сказал он.

Отключение света в Украине: что известно

Вчера вечером в ряде областей сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии. В YASNO сообщили, что в Киеве и на Днепропетровщине графиков отключений не будет.

Впоследствии в "Укрэнерго" заявили, что контролируемые отключения вводят во всех регионах. Они действовали до 00:00. В среду, 15 мая, ограничения будут касаться промышленных потребителей.

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