Загадочный радиовсплеск от вымершего в 1964 году спутника может послужить толчком к новому космическому мониторингу.

Человечество ждало сигналов из космоса годами — от сверхчувствительных телескопов, межпланетных миссий до радионаблюдательных станций по всей Земле. И вдруг произошло невозможное: один из самых передовых радиотелескопов в мире зафиксировал чрезвычайно короткий, но невероятно мощный радиосигнал.

Источником оказался спутник NASA, запущенный в 1964 году. Но есть нюанс, он считался "мёртвым" уже более полувека, пишет Ecoticias.

Спутник 1964 года, вернувшийся с того света

Этот спутник-призрак — Relay 2, запущенный в январе 1964 года в рамках экспериментальной коммуникационной программы NASA. Однако его срок службы был коротким: он прекратил работу уже в 1965 году, а в 1967-м был официально признан неактивным. С тех пор его считали обычным космическим мусором — до недавнего времени...

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Почти 60 лет спустя он снова попал в заголовки. Австралийский радиотелескоп ASKAP зафиксировал всплеск радиосигнала, настолько мощный, что он в тысячи раз превзошёл по интенсивности все прочие сигналы в небе. Однако длительность этого радиосигнала составляла всего 30 наносекунд — миллиардные доли секунды.

Слишком коротко для классического быстрых радиовсплесков (FRB), но достаточно сильно, чтобы озадачить даже самых опытных астрономов.

"Мы были в восторге, подумав, что обнаружили неизвестный объект рядом с Землей. Это невероятно мощные взрывы радиоволн, которые длятся около миллисекунды. Мы не знаем, что их вызывает, и пытаемся выяснить, потому что они бросают вызов известной физике", — рассказал Клэнси Джеймс, профессор Института радиоастрономии Кёртинского университета.

Только после детального анализа направления и рассеивания сигнала астрономы поняли: он пришёл не из далёкой галактики, а с орбиты Земли, примерно на высоте 4500 км. И виновник — "зомби-спутник".

Две гипотезы о причинах сигнала

Разумеется, первая реакция учёных — разочарование. Но оно быстро сменилось научным интересом. Ведь как мёртвый спутник без питания и рабочих систем смог излучить такой мощный и чёткий сигнал спустя 57 лет?

Есть две версии событий. Первая — электростатический разряд. Спутник со временем накопил заряд от плазмы в земной орбите. При достижении критической массы произошла искра — и, соответственно, всплеск радиоволн.

Вторая версия — удар микрометеорита. Крошечная частица массой в микрограммы, движущаяся со скоростью более 70 000 км/ч, могла столкнуться со спутником, создав облако плазмы, испустившее радиосигнал.

Помимо научной сенсации, эта история указывает на растущую проблему: радиошум от старых спутников и космического мусора может мешать астрономическим наблюдениям. А с ростом числа запусков, особенно в связи с мега-констелляциями типа Starlink, риск загрязнения данных значительно возрастает.

Сообщается, что с начала космической эры более 20 000 спутников были выведены на орбиту. Половина из них уже не работает, бесшумно дрейфуя вокруг планеты.

Другие интересные космические новости

Ранее УНИАН сообщал, что произойдет, если вы попытаетесь высадиться на Уран. Человечеству в течение десятилетий удалось успешно посадить исследовательские зонды лишь на Марс и Венеру — две из четырех "каменистых" планет нашей Солнечной системы.

Но есть и другие планеты, как Уран, Юпитер или Сатурн, которые так просто "не поддадутся".

Кроме того, мы демонстрировали впечатляющие снимки редкого явления на Солнце, сделанные астрономом-любителем.

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