Президент США также выразил уверенность, что сможет завершить войну в Украине путем заключения соглашения.

Две атомные подводные лодки, которые президент США Дональд Трамп приказал отправить "ближе к России", уже прибыли на место дислокации.

"Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть", - сказал Трамп во время общения с журналистами.

Президент США отметил, что его спецпосланник Стив Уиткофф прибудет в Москву на этой неделе. Он предложит России заключить соглашение по завершению войны в Украине, если Москва хочет избежать сокрушительных санкций от США.

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Лидер США также выразил уверенность, что США удастся остановить войну в Украине. При этом он избежал конкретики относительно того, каким образом он это будет делать.

"В этой бессмысленной войне гибнет много людей. И, знаете, мы остановили войну во многих странах, Индии и Пакистане. Мы остановили множество стран. Мы остановим и эту войну. Как-то мы ее остановим", - сказал Трамп.

США направили атомные подводные лодки "ближе к России"

Как сообщал УНИАН, экс-президент России, а ныне топ-чиновник Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал США "Мертвой рукой" - системой автоматического запуска ядерных ракет по целям в США.

В ответ на это Дональд Трамп распорядился разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих районах" на случай, если "глупые" заявления Медведева "окажутся чем-то большим".

Однако сегодняшние ВМФ США переживают далеко не лучшие времена и, вероятно, слабее, чем кажутся, пишет The Wall Street Journal.

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