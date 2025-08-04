Китай может и вовсе получить дополнительные уступки от Трампа.

США и Китай могут уладить многие разногласия и заключить торговую сделку, избежав жестких пошлин, однако по одному вопросу стороны по-прежнему далеки от согласия — это требование Вашингтона, чтобы Пекин прекратил закупать нефть у Ирана и России.

"Китай всегда будет обеспечивать свою энергетическую безопасность, исходя из национальных интересов. Принуждение и давление ни к чему не приведут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — заявило МИД КНР после двухдневных торговых переговоров в Стокгольме в ответ на угрозу США ввести 100-процентные тарифы, пишет Associated Press.

Это заявление прозвучало на фоне взаимных сигналов Пекина и Вашингтона об оптимизме и готовности к компромиссам для стабилизации коммерческих связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

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Однако, как сообщает СМИ, оно подчеркивает уверенность Китая в своей жесткой позиции, особенно когда торговля пересекается с энергетической и внешней политикой.

Министр финансов США Скотт Бессент после переговоров заявил: "Китайцы очень серьёзно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим вмешиваться, поэтому они предпочли бы платить 100% тариф". Также он назвал коллег из КНР — "жесткими переговорщиками", хотя, по его словам, их "сопротивление" не тормозит диалог между странами и есть все шансы заключить сделку.

Управляющий директор консалтинговой компании Teneo Габриэль Уайлдау выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп действительно введёт 100% тариф. "Реализация этих угроз разрушит весь прогресс и, скорее всего, поставит крест на любой возможной сделке между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, если они встретятся осенью", — подчеркнул он.

США же стремятся ограничить продажу нефти Россией и Ираном, чтобы сократить финансирование их вооруженных сил.

Китай отвечает жестко

Когда в апреле Трамп объявил о масштабных пошлинах на десятки стран, Китай оказался единственным, кто ответил зеркально, отказавшись уступать давлению США.

"Если США настроены ввести пошлины, Китай будет бороться до конца — это официальная и последовательная позиция Китая", — заявил директор Института ВТО при Университете международного бизнеса и экономики в Пекине Ту Синцюань.

По его словам, помимо переговорной тактики, Китай может сомневаться, что США реально пойдут на угрозы, и сомневается в том, насколько важно для Трампа противостоять России.

Скотт Кеннеди, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что Пекин вряд ли изменит свою позицию, пока видит несогласованность во внешнеполитических целях США по России и Ирану, в то время как поддержка Москву со стороны Китая — "стабильна и прозрачна". Он также отметил, что Китай может использовать этот вопрос как рычаг для получения дополнительных уступок от Трампа.

Старший научный сотрудник Института политики Азии Дэнни Рассел и вовсе заявил, что сейчас Пекин воспринимает себя "держателем всех козырей" в противостоянии с Вашингтоном. По его словам, Трамп ясно дал понять, что хочет "громкой сделки" с Си Цзиньпином, поэтому отказ Китая прекратить закупки нефти у Ирана и России вряд ли станет причиной провала переговоров, хотя и создаёт некую напряжённость.

"Пекин просто не может себе позволить отказаться от иранской и российской нефти. Это слишком важный стратегический источник, и Китай получает его по нижестоимости", — отметил он.

Другие новости о требованиях Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что ультиматум президента США, с одной стороны, демонстрирует, что Трамп может занимать жесткую позицию. С другой стороны — это очередной "подарок" для Путина и Си. Россия использует время, которое Трамп дал Путину как "новое окно возможностей".

Кроме того, мы также рассказывали о нестабильной стороне Трампа, проявившейся в момент решения о перемещении атомных субмарин. Американского лидера уже критикуют за импульсивные решения.

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