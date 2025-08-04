Эксперт считает, что Украина достаточно близка к тому, чтобы оставить РФ без ПВО.

Украине сейчас нет смысла уничтожать Крымский мост, считает ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"А зачем нам сейчас его разнести? Мы его как приманку используем. Разнести его один раз можно. Это будет иметь очень большой смысл в момент, когда наша армия будет подходить к Перекопу. До того это будет для россиян очень неприятно, политически сакрально, но не более с военной точки зрения", - сказал Дикий в эфире "Радио NV".

Зато, по словам эксперта, Украина регулярно выбивает российскую ПВО на оккупированном полуострове. А россияне постоянно подвозят на полуостров новые системы противовоздушной обороны.

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"Мы используем и Крымский мост, в частности, и весь полуостров как большую, специально обученную Чернобаевку. Только заточенную не под авиацию, а как такая Чернобаевка для российской ПВО. Потому что они туда все время его пополняют. Таким образом они обнажают и без того плохо прикрытые внутренние регионы РФ. Они пытаются прикрыть Крым, Москву и конечно же линию фронта. И когда в Крыму, как в мясорубке, перемалываются их ЗРК. А они их туда снова поставляют. Соответственно, в самой России их совсем не останется. Мы к этому уже, кажется, достаточно близки", - добавил Дикий.

Удары по оккупантам - последние новости

Как сообщал УНИАН, 2 августа Россию массово атаковали беспилотники. В частности по данным местных пабликов, в Рязани под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

Еще один НПЗ был поражен в Самарской области. Кроме того, сообщалось, что в оккупированной Феодосии в Крыму был совершен прилет по территории и рядом, где располагается радиолокационная рота ПВО России (в/ч 66571).

В ночь на 4 августа местные жители сообщили об атаке беспилотников по железной дороге в Волгоградской области. Также местные каналы сообщали о поражении диспетчерской на территории железнодорожного узла во Фролово.

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