Антониу Гутерриш уже столкнулся с критикой из-за масштабной реформы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сокращает расходы более чем на 700 миллионов долларов и готовит масштабную реформу организации на фоне сокращения поддержки со стороны её крупнейшего спонсора — США.

План Гутерриша предусматривает сокращение расходов и персонала на 20%, что снизит бюджет ООН с текущих 3,7 миллиарда долларов до самого низкого уровня с 2018 года. Около 3 000 рабочих мест будет ликвидировано, пишет Bloomberg.

Официально программа реформ приурочена к 80-летию ООН, а не к смене администрации в США. Однако масштаб сокращений отражает угрозу дальнейшего снижения финансирования со стороны США, которые традиционно обеспечивают около 22% бюджета организации, заявляют журналисты.

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Президент США Дональд Трамп уже приостановил это финансирование и вывел страну из нескольких структур ООН.

"Мы не собираемся участвовать в организациях, чья политика мешает интересам США", — заявил заместитель представителя Госдепартамента Томми Пайготт.

Сокращения в ООН - что известно

Они происходят на фоне того, как администрация Трампа уже ликвидировала десятки миллиардов долларов внешней помощи, сосредотачиваясь на приоритетах США. Конфликты на Ближнем Востоке, в Украине и Африке лишь усилили потребность в глобальной поддержке.

После многих лет финансовых трудностей руководство ООН уже планировало масштабные структурные преобразования, говорится в материале. Еще в январе Гутерриш предупреждал, что организация сталкивается с "полноценным кризисом ликвидности". В целом расходы по системе ООН могут снизиться до самого низкого уровня за десятилетие — на целых 20 миллиардов долларов по сравнению с пиком в 2023 году.

"Программа UN 80 во многом является ответом Генерального секретаря на вызовы, которые создаёт второе правление Трампа", — считает старший научный сотрудник Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Юджин Чен.

Ожидается, что Гутерриш представит подробности реформ в сентябрьском бюджете. План предусматривает реструктуризацию многих программ организации. Гутерриш контролирует регулярный бюджет ООН, который составляет лишь часть общих расходов всей системы.

Из-за собственного дефицита финансирования такие агентства, как ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, также готовят значительные сокращения.

"Есть направления работы ООН, финансирование которых, возможно, стоило бы увеличить. А есть и такие, которые ООН не должна сокращать — их вообще нужно упразднить", — отметил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Бретт Шафер.

Он привёл в пример Международное агентство по атомной энергии и Всемирную продовольственную программу как структуры, важные для интересов США, а вот Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) и Совет по правам человека назвал органами, чьи мандаты противоречат американской политике.

Между тем сотрудники ООН в Женеве проголосовали за вотум недоверия Гутерришу и его плану. "Сотрудники сочли, что его метод "сжечь и выжить" не имеет фокуса, лишён стратегии и лишь делает ООН более бюрократизированной и раздутой", — заявил председатель профсоюза сотрудников ООН в Женеве Ян Ричардс.

Хотя, как сообщается, это голосование носит в основном символический характер. В то время как попытки Гутерриша заранее адаптироваться к неизбежному сокращению американской поддержки могут помочь организации пережить этот кризис.

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Кроме того, мы рассказывали, что международная группа из более чем 60 учёных ООН опубликовала тревожный доклад, в котором говорится, что у человечества осталось всего несколько лет, чтобы избежать опасного потепления.

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