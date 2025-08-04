Во второй половине недели погода в Украине изменится.

В этот день в Украине ожидается переменчивая погода с колебаниями температуры и кратковременными дождями. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что в первой половине недели на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты и циклоническая деятельность. За счет этого на большей части территории страны пройдут дожди различной интенсивности. Иногда осадки будут со шквалистым ветром и грозой.

Во второй половине недели, а также на выходных по всей Украине установится малооблачная и сухая погода благодаря развитию молодого антициклона.

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"Наиболее высокая температура воздуха будет фиксироваться в юго-восточных регионах и Крыму. Здесь также сохранится самый высокий уровень пожарной опасности", - говорит синоптик.

Погода 4 августа

В восточных и северо-восточных областях, а также местами в западных регионах пройдут дожди, временами с грозой. Температура ожидается в пределах +25...+31°С, а в юго-восточной части разогреет до +31...+36°С.

Погода 5 августа

Во вторник, говорит синоптик, в Украине осадков не предвидится. Только в западных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер 5 - 10 м/с. Температура ночью +14...+20 °С, днем +25...+30 °С. На юге Украины ночью +16...+21 °С, днем +30...+35 °С.

Погода 6 августа

Ночью в западных областях, а днем в центральных и северных регионах ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Днем возможны грозы, шквалы и град. Ветер 7 - 12 м/с. Температура на западе и севере Украины ночью составит +13...+18 °С, днем +20...+28 °С. На остальной территории в ночное время +18...+23 °С, днем жара +32...+37 °С.

Погода в августе 2025 - прогнгоз на месяц

Ранее начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что самая высокая температура в августе ожидается на юго-востоке и юге Украины.

В западных регионах страны августовская погода будет близкой к средним климатическим показателям как по температуре, так и по количеству осадков. Зато на большей части территории температура будет превышать норму на 1,5-2°C. Кроме того, там прогнозируется недостаток осадков - лишь 60-70% от обычного месячного объема.

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