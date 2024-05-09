Граждан призвали экономно потреблять электроэнергию.

Сегодня вечером 9 мая, с 18:00 до 24:00, из-за значительного дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины после российских атак, возможны аварийные отключения, которые коснутся бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня вечером, с 18:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Но, если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в энергосистеме в течение почти всех суток, за исключением дневных часов, имеется значительный дефицит электроэнергии. Причиной являются масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии.

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В "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно с 18:00 до 24:00.

Состояние украинской энергосистемы

8 мая под прицелом российской оккупационной армии была энергетическая инфраструктура. Враг тогда нанес очередной массированный удар по Украине, из-за чего потеря генерации электроэнергии была достаточно существенной.

Тогда же в "Укрэнерго" предупреждали о возможных ограничениях бытовых и промышленных потребителей по всей Украине вечером 8 мая – с 18:00 до 23:00. Отмечали, что ограничения будут равномерно распределены по всем областям.

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