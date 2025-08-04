Турция прежде всего защищает собственные интересы.

Турция прежде всего защищает собственные интересы, поэтому не стоит ожидать, что она резко изменит свою позицию и будет давить на Россию в мирных переговорах о завершении войны в Украине. Однако в такой нейтральной позиции есть и определенные преимущества, рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью для РБК-Украина.

"В Турции все прекрасно понимают, возможно, по-своему. Наша задача - доносить им свою позицию и объяснять определенные моменты. Но мы должны быть реалистами: Турция прежде всего защищает собственные интересы. Поэтому не стоит иметь к ней нереалистичных ожиданий. Что касается ее нейтральности в переговорном процессе, они пока полностью выполняют функцию фасилитатора", - отметил он.

Посол пояснил: именно балансирование между поддержкой суверенитета Украины с одной стороны и открытым давлением на Россию с другой позволяют Турции выступать переговорной площадкой.

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"Страны Европы, которые почти полностью поддерживают Украину, Россия уже не воспринимает как возможную площадку для дипломатических переговоров. Турция, благодаря своей позиции - где-то шаг навстречу нам, где-то шаг навстречу россиянам - получила возможность быть такой площадкой. Это важно для всех, и для нас тоже. Рано или поздно нам нужно будет договариваться, а для этого необходимо общаться", - отметил он.

Джелял также отметил, что встречи в Стамбуле были полезными, ведь были достигнуты договоренности о важных вещах, в частности, об обмене военнопленными.

"Гуманитарный трек - это возможность освобождать наших людей и одновременно поддерживать заинтересованность в стамбульском процессе, пока нет существенного прогресса по главной теме - перемирие. Это как подогревать духовку, чтобы в нужный момент запечь блюдо. Стамбульский процесс в нынешнем виде как раз позволяет поддерживать ситуацию в готовности".

Джелял отметил, что нужно лишь заставить россиян изменить свою позицию - через поддержку Сил обороны и санкции против РФ. А президент США и Эрдоган нужны как "авторитетные свидетели разговора и гаранты того, о чем будут достигнуты договоренности".

Переговоры в Турции

Напомним, что 23 июля в турецком Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. Секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам встречи рассказал, что Украина предложила российской стороне провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и главы Вашингтона Дональда Трампа. Он отметил, что украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня.

Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия могут договориться о прекращении огня вскоре. Он подчеркнул, что подписание мирного соглашения может состояться в Турции.

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