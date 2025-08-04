Инвесторы также следят за другими неожиданными сбоями в работе рудников.

Медь дорожает второй день подряд из-за остановки добычи в Чили. Горнодобывающий гигант Codelco борется с последствиями смертельной аварии на одной из крупнейших подземных шахт в мире.

Издание Bloomberg пишет, что шесть человек погибли в результате обрушения туннеля, вызванного землетрясением в Эль-Теньенте, на долю которого приходится более четверти объема производства Codelco. Подземные работы приостановлены, и, поскольку компания начала расследование причин аварии, неясно, как долго продлится остановка и повлияет ли она на производственные планы компании.

В прошлом году шахта Эль-Теньенте произвела 356 000 тонн меди, что делает ее крупнейшей шахтой Codelco. Этот объем эквивалентен более чем месячному импорту рафинированной меди в Китай.

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На этом фоне цена на медь на Лондонской бирже металлов выросла на 0,4% до 9672 долларов за тонну.

Остановка работы рудника произошла в то время, когда мировые медеплавильные заводы сталкиваются с жесткой конкуренцией за обеспечение поставок. Плата за переработку - основной источник дохода для медеплавильных заводов - остается на крайне низком уровне на спотовом рынке, а заводы на Филиппинах и в Японии сократили производство или закрылись. Даже в Китае, где производство остается стабильным, есть предположения, что оно достигает предела.

Инвесторы также следят за другими неожиданными сбоями в работе рудников, в том числе на огромном комплексе Kamoa-Kakula, принадлежащем Ivanhoe Mines Ltd. в Демократической Республике Конго. В свою очередь руководство компании дало оптимистичную оценку перспектив возвращения этого рудника к прежним показателям.

Цены на другие металлы стартовали без изменений или с повышением, получив поддержку от ослабления доллара. Фьючерсы на железную руду в Сингапуре выросли на 0,9% до 100,95 доллара за тонну, сократив самое большое падение за неделю с апреля. Алюминий и цинк также выросли в цене.

Цены на медь - последние новости

9 июля цены на медь в США взлетели до рекордного уровня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет 50%-ые пошлины на промышленный металл в рамках эскалации торговой войны.

Перспектива повышения пошлин на медь вызвала ажиотаж по закреплению поставок и цен на металл, который широко используется в электронике, строительстве и промышленном оборудовании.

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