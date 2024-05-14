В частности, графики ввели на Волыни и на Львовщине, а также в Киеве.

В ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Одним из регионов, где будут действовать графики, является Львовщина, сообщает "Львовоблэнерго".

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" во Львове и области введены графики аварийных отключений. Причина – дефицит мощности в результате массированных атак оккупантов на энергосистему Украины", – говорится в сообщении.

Также графики отключения света ввели на Сумщине и Волыни.

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"Волыньоблэнерго" получило срочное распоряжение НЭК "Укрэнерго" на применение графиков аварийного отключения (ГАО) в Волынской области вечером 14 мая в 20:50 (1-я очередь) и в 21:05 (2-я очередь). В течение 15 мин после получения команды регионального диспетчера НЭК "Укрэнерго" "Волыньоблэнерго" вынуждено вводить в действие ГАО и для предприятий, и для населения немедленно и без предупреждения. Спрогнозировать продолжительность отключения невозможно. ГАО продолжаются до следующего распоряжения на включение от диспетчера "Укрэнерго". Отключения поочередно вводятся по всей области", – говорится в сообщении.

В то же время на Прикарпатье пока введены только 1 и 2 очередь графиков аварийного отключения.

Кроме того, экстренные отключения также вводят в Киеве и Днепропетровской области. Об этом сообщает YASNO.

"Укрэнерго" вводит экстренные отключения в Киеве и Днепропетровской области. Это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак России. К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы. Пожалуйста, наберитесь терпения. Все энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы как можно быстрее вернуть свет", – говорится в сообщении.

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