Также оккупанты сбросили на Сумщину и Донетчину управляемые авиабомбы.

В ночь на 4 августа часть областей Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы со стороны Российской Федерации.

Обновлено в 02:30: Новые группы дронов с Черного моря летят в направлении Одесской области (ориентировочный вектор - Одесса).

Обновлено в 02:15: БПЛА с Житомирщины движутся курсом на Хмельнитчину, с Харьковщины - на Полтавщину и с Черкасщины - в Винницкую область.

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Обновлено в 02:06: С востока на Полтаву летит российский "Шахед".

Обновлено в 02:05: Дроны фиксируют в центральной части Сумщины, на севере Черниговщины, в центральной части Харьковщины и в районе областного центра, на востоке и северо-западе Полтавщины, на северо-востоке и западе Черкасской области, на юге Киевщины, в центральной части Житомирщины и в акватории Черного моря.

Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов пишет, что в городе слышны взрывы.

Обновлено в 02:00: На Одессу с Черного моря летят беспилотники.

Обновлено в 01:35: На северных окраинах Харькова есть российские дроны, также в направлении города летят БПЛА с востока.

Обновлено в 01:30: "Шахеды" остаются в центральной части Сумщины и на юге, на севере, востоке и юге Черниговщины, востоке Харьковщины и в районе областного центра, на северо-востоке и западе Полтавщины, северо-востоке Черкасской области, севере и востоке Киевщины, востоке Житомирщины и в акватории Черного моря.

Обновлено в 01:25: Российские беспилотники фиксируют в акватории Черного моря, курс - северный.

Обновлено в 01:15: Для Житомирской области существует угроза применения ударных дронов с востока.

Обновлено в 01:10: В направлении Харькова БПЛА с востока, людей призывают находиться в безопасных местах.

Обновлено в 01:08: Новые группы дронов-камикадзе заходят в Харьковскую область с временно оккупированных территорий и в Сумскую область с Белгородщины.

Обновлено в 00:50: БПЛА видят на востоке Харьковщины, курс - западный (вектор - Чугуев).

Обновлено в 00:45: Несколько групп российских ударных дронов движутся с Черниговщины курсом на север Киевщины. Тем временем БПЛА на севере Днепропетровщины летят в направлении Каменского водохранилища.

Обновлено в 00:25: Дроны фиксируют в центральной части Сумщины, на востоке и в центральной части Черниговщины, юго-западе Харьковщины, северо-западе Полтавщины, востоке Черкасской области и юго-востоке Кировоградщины.

В 00:20 воздушная тревога раздается в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Донецкой областях.

Обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью российские войска совершили очередную комбинированную атаку, выпустив по территории Украины 76 дронов различных типов, баллистическую ракету "Искандер-М", пять зенитных управляемых С-300/С-400 и крылатую Х-22.

По информации Командования Воздушных сил ВСУ, украинская оборона смогла сбить и подавить 61 воздушную цель, среди которых и баллистическая ракета "Искандер-М". Официальные данные свидетельствуют о попадании шести ракет и 16 беспилотников в восьми локациях.

А днем российские войска нанесли очередные авиационные удары управляемыми авиабомбами по Херсону. В результате обстрела на автомобильном мосту погиб мужчина, который находился на проезжей части в момент удара.

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