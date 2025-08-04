Одна из стран НАТО до сих пор имеет много советских танков, но изучает опыт Украины, - СМИ

Бухарест делает ставку на Abrams и потенциально K2, однако ключевыми становятся не модели, а стволы, снаряды и ремонт.

Вооруженные силы Румынии до сих пор полагаются на наследие советской эпохи - танки T-55AM остаются основой ее бронетанкового парка. По оценкам, на вооружении и хранении страна имеет от 180 до 220 таких машин. Дополняют их около сотни TR-85 и еще 50 TR-85 M1 - модернизированные вариации того же T-55, пишет Defense Express.

Но война в Украине стала тревожным сигналом: армии с бронетехникой советского образца в открытом конфликте оказываются в уязвимом положении. Румыния уже сделала первые шаги к модернизации - в 2023 году США согласовали продажу 54 танков M1 Abrams на сумму $1 млрд. Однако эти боевые машины, как заявили в Бухаресте, должны храниться в резерве на случай масштабной эскалации. Для ежедневной службы страна ищет другой вариант - вероятно, южнокорейский K2 Black Panther, который уже активно закупает Польша в виде локализованной версии K2PL.

Какие танки нужны Румынии после Украины?

По данным Defense Romania, румынские военные глубоко анализируют уроки украинского фронта и выделяют три критически важных требования к новым основным боевым танкам:

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1. Ресурс и доступность стволов

Современные танковые пушки имеют ограниченный ресурс - около 2000 выстрелов. Если нет налаженной поставки новых стволов, боевая эффективность техники быстро снижается. В приоритете - либо резерв на замену, либо собственное производство.

2. Боеприпасы

Год назад Румыния заключила соглашение с General Dynamics для модернизации производства крупных калибров по стандартам НАТО. Местный завод USP уже заявляет об амбициях стать передовым центром НАТО по обеспечению снарядами всей Европы.

3. Обслуживание и ремонт

Быстрый ремонт и техническое обслуживание танков в тылу - не менее важное, чем их броня. Румыния стремится избежать ошибок других армий, которые из-за отсутствия сервисной инфраструктуры теряли боеспособную технику прямо на фронте.

Впрочем, не все идет по плану. Например, за год не удалось запустить совместное строительство порохового завода с Rheinmetall - еще одно подтверждение, что модернизация танковых войск - это не только о новой технике, а о целостной цепи производства, боеобеспечения и техподдержки.

Другие новости о танках

Как сообщал УНИАН, ранее на Торецком направлении украинские воины уничтожили "танк-сарай", который российские захватчики очень старались защитить от дроновых атак. На это потратили десятки дронов.

"Танки-сараи" - это ироническое название, которое украинские военные и аналитики начали употреблять в отношении некоторых модификаций российских танков, особенно Т-62 и Т-55, оснащенных примитивной защитой в виде большой металлической конструкции поверх башни. Визуально она действительно напоминает крышу от сарая - отсюда и название.

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