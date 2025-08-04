На Львовщине сегодня ожидаются грозы, а днем местами град.

На Львовщине сегодня, 4 августа, будет бушевать непогода. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"4 августа ночью и утром местами туман видимостью 200 - 500 метров", - предупреждают синоптики.

Также на Львовщине сегодня ожидаются грозы, а днем местами град.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

4 августа на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, а днем местами град. Ночью и утром местами туман.

Ветер будет северо-западный, 9 - 14 м/с. Температура по области ожидается от +21° до +26°, а во Львове столбики термометров покажут +22°...+24°.

Погода 4 августа в Украине

В понедельник в Украине будет преобладать переменная облачность. В восточных и северо-восточных, а днем и в западных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории сегодня без осадков.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье он усилится до 7-12 м/с.

Днем воздух прогреется до +24°...+29°. В южной части температура будет достигать +34°, а в Карпатах в течение дня будет +19°...+23°.

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