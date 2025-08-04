Начало новой рабочей недели в Киеве будет очень теплым, но без жары. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут +23°, а в течение дня температура максимально повысится до +28°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление пониженное - 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, 5-8 м/с.
Погода сегодня - прогноз на 4 августа
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +23°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, гроза.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, дождь.
В Тернополе 4 августа ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.
В Виннице сегодня будет +14°...+29°, преимущественно ясно.
В Житомире в понедельник ночью будет +15°, днем +28°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ночью +19°, днем +28°, практически безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+27°, дождь.
В Одессе 4 августа - ясно, температура ночью +21°, днем +31°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +26°, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +27°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +19°...+32°, небольшой дождь.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +31°.
В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +19°, днем +31°.