Осадков в столице тоже не ожидается.

Начало новой рабочей недели в Киеве будет очень теплым, но без жары. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +23°, а в течение дня температура максимально повысится до +28°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Атмосферное давление пониженное - 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, 5-8 м/с.

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Погода сегодня - прогноз на 4 августа

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +23°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, гроза.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, дождь.

В Тернополе 4 августа ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +14°...+29°, преимущественно ясно.

В Житомире в понедельник ночью будет +15°, днем +28°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +19°, днем +28°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+27°, дождь.

В Одессе 4 августа - ясно, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +26°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +27°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +19°...+32°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +31°.

В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +19°, днем +31°.

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