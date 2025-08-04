После завершения контракта с Южной Кореей Польша одним из лидеров НАТО по количеству танков, уступая лишь Турции и Греции.

Польша подписала масштабный контракт с Южной Кореей на поставку 180 основных боевых танков K2 Black Panther. После завершения этой сделки армия страны будет иметь более 1100 танков - больше, чем у Великобритании, Германии, Франции и Италии вместе взятых, сообщает Euronews.

Сумма контракта превышает 6 миллиардов долларов и включает не только танки, но и 81 вспомогательную машину, учебные программы, техническое обслуживание, ремонт и передачу технологий. Это - очередной шаг Варшавы в рамках масштабной программы перевооружения на фоне российской агрессии против Украины и напряжения на белорусской границе.

"Это большое соглашение для безопасности нашей родины, для нашей оборонной промышленности. Оно начинает восстановление танкового производства в Польше", - заявил вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

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Польша сейчас тратит на оборону 4,7% своего ВВП - это самый высокий показатель среди всех стран НАТО в процентном соотношении. После завершения контракта только Турция (2238 танков) и Греция (1344) будут опережать Польшу по количеству бронетехники в альянсе.

Стоит отметить, что Варшава начала закупать корейские K2 еще в 2022 году, а до этого активно обновляла арсенал: приобрела у США танки Abrams, вертолеты Apache, системы HIMARS и Patriot, а также у Кореи - гаубицы K9, РСЗО K239 Chunmoo и штурмовики FA-50.

K2 Black Panther - что известно об этом танке

Южнокорейский танк K2 Black Panther является одним из самых передовых в мире, обладая мощным вооружением, прочной композитной броней, высокой мобильностью, хотя и с высокой стоимостью - около $8,5 млн за единицу.

Танк может похвастаться рядом особенностей, которые делают его грозным активом на поле боя. K2 оснащен броневой сталью MIL-12560H и пластинами из неоксидной керамики на основе карбида кремния, а также модульной навесной броней, обеспечивающей надежную защиту от различных угроз. Его основное вооружение включает гладкоствольную пушку калибра 120 мм. Боекомплект к пушке составляет 40 выстрелов.

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