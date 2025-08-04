Строительные компании РФ наживаются на реконструкции жилья, разрушенного российским вторжением.

Россия на оккупированных территориях массово конфисковывает квартиры прежних жильцов и передает их россиянам, а связанные с Кремлём строительные компании наживаются на реконструкции жилья, разрушенного российским вторжением, пишет The Wall Street Journal.

"На оккупированной территории поддерживаемые Россией власти объявили "бесхозными" тысячи квартир, в результате чего бежавшие украинцы столкнулись с препятствиями при возвращении, подтверждении права собственности или получении компенсации. В то же время приезжие из России пользуются рядом льгот, например, 2%-ной ипотечной ставкой на новые дома", - пишет издание.

В статье отмечается, что стратегия замещения людей, некогда живших на захваченных территориях, этническими русскими — это стратегия, которую Москва реализовывала неоднократно, и захваченный Мариуполь не стал исключением. Массовое переселение и разрушения открыли рынок недвижимости. Пока рабочие расчищали завалы, риелторы по дешевке скупали недвижимость у бежавших жителей.

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Одна из новоприбывших, россиянка из Сибири, рассказала, что купила в городе квартиру, требующую лишь небольшого ремонта, и намерена провести там пенсию, воплотив мечту мужа о жизни у моря. Пока она сказала, что сдаст её арендаторше — москвичке, которая сейчас живёт и работает в Мариуполе.

Александр Носоченко, бывший житель Мариуполя, рассказал, что российский военнослужащий занял его дачу на берегу моря на окраине города. Будучи человеком призывного возраста, Носоченко не мог сам вернуться в Мариуполь, чтобы получить компенсацию, а его жена, пережившая российскую блокаду города, принципиально отказалась туда возвращаться.

"Дом с часами", когда-то являвшийся памятником уникального наследия Мариуполя, теперь служит памятником преобразованиям города Россией. В генеральном плане реконструкции Мариуполя, Дом с часами был отмечен как подлежащий реставрации. Однако в 2022 году дом снесли, чтобы построить здание с совершенно другой планировкой.

Тем не менее, бывшие жители ожидали, что смогут получить квартиры в новом доме. Постановление от 2022 года давало им право на переселение на место прежнего дома. Однако после начала строительства им сообщили, что закон изменился: жители больше не имеют права на переселение на место своих прежних домов, а имеют право на переселение в любую точку города.

Как рассказала WSJ жительница Мариуполя Елена Пудак, ее мать пыталась вернуться в город, чтобы получить компенсацию за свою квартиру в "Часовом доме". Ей отказали во въезде в российском аэропорту Шереметьево без бъяснений, но Пудак подозревает, что власти пытаются не допустить людей с имущественными претензиями.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь россияне захватили более трех лет назад - после жестокой осады и беспорядочных бомбардировок, в результате которых тысячи людей были убиты, а большинство жилых зданий повреждены или разрушены.

В последнее время пророссийские СМИ в видео и на фото пытаются нарисовать картину обновленного города, где поврежденные здания были отремонтированы и жизнь вернулась в нормальное русло.

Однако, как рассказали BBC жители города, все это - лишь обман, и ситуация в Мариуполе крайне далека от радужной. Ремонтируют только фасады зданий на главных улицах, куда привозят камеры для съемок. Многие люди до сих пор живут в полуразрушенных квартирах, стены которых едва держатся

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