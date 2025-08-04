Движение поездов остановлено.

В России этой ночью дроны атаковали Волгоградскую область, под удар попала железнодорожная станция в городе Фролово.

Местные жители сообщают, что в городе Фролово Волгоградской области после атаки БПЛА горит железнодорожная станция "Арчеда", а также публикуют видео атаки дронов и прилета.

Кроме того, тг-канал Exilenova+ сообщает, что БПЛА поразили диспетчерскую на территории ж/д узла во Фролово.

Видео дня

Впоследствии атаку по станции подтвердили и местные власти.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в ночь на понедельник Волгоградская область РФ якобы подверглась атаке беспилотников "объекты транспортно-энергетической сферы".

По его словам, во Фроловском районе из-за падения БПЛА ограничено движение поездов.

Атаки дронов на РФ

Напомним, 2 августа Служба безопасности Украины отчиталась об атаке на завод в российской Пензе. Известно, что на местах взрывов наблюдали задымление.

Кроме того, дроны поразили предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ - Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, а также базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.

Кроме того, сообщалось об успешной атаке дронов по военному аэродрому "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае РФ.

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