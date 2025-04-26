Эксперты надеются на "промышленное возрождение" зоны отчуждения.

Украина будет внедрять в зоне отчуждения "зеленую" энергетику. О деталях амбициозного плана в интервью агентству УНИАН рассказал председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко.

Специалист напомнил, что недавно министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук открыла в Чернобыле солнечную электростанцию мощностью 762 киловатта. Ее построили за испанские средства.

"И это не первая такая станция. Уже успешно работает станция Solar на самой ЧАЭС на 1 мегаватт", - заявил Ищенко.

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Эти объекты генерируют 1,7 мегаватта энергии. Сейчас готовится еще один, мощность которого будет составлять 2 мегаватта.

"Есть еще перспективные площадки по ветру. Прорабатываем также вопрос размещения малых модульных реакторов совместно с НАЭК "Энергоатом", - говорит председатель ГАЗО.

По словам специалиста, в целом есть возможность увеличения генерации до 2 гигаватт.

"ЧАЭС до аварии, если правильно помню, генерировала до 3-х гигаватт", - добавил Ищенко.

Чернобыльская АЭС - главные новости

26 апреля исполнилось 39 лет со дня Чернобыльской катастрофы, которая стала самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Ее вызвали взрывы и последующее разрушение четвертого энергоблока ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года. В результате в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Напомним, в феврале РФ атаковала укрытие над разрушенным 4-м энергоблоком ЧАЭС. Для удара россияне использовали БпЛА с фугасной боевой частью.

В результате атаки на Чернобыльской АЭС возник пожар - впрочем, как сообщали специалисты, радиационная ситуация на объекте оставалась под контролем.

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