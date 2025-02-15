Сообщается, что радиационный фон в зоне отчуждения в норме.

В Чернобыльской зоне отчуждения все еще тушат пожар после удара российского дрона по саркофагу разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

"Пока продолжается ликвидация пожара на наружной обшивке арки НБК (Нового Безопасного Конфайнмента). Привлечены 11 единиц техники и 49 работников ГСЧС. Радиационный фон в зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах", - сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

В министерстве заверили, что радиационная ситуация находится под контролем:

"Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружен. Пока угроз для населения нет. Все технологические системы и системы, важные для безопасности, работают в штатном режиме".

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения сообщили, что по состоянию на 13:30 "локализованы ячейки тления противорадиационной мембраны на площади 60 м2, продолжается частичная ликвидация на площади 20 м2".

"Учитывая масштабы пожара, персонал предприятий зоны отчуждения не нуждается в дополнительных мерах по радиационной безопасности", - отметили в ведомстве.

Удар России по ЧАЄС - что сообщалось

Ккак писал УНИАН, ночью 14 февраля Россия атаковала укрытие над разрушенным 4-м энергоблоком ЧАЭС.

"Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Удар был совершен дроном с фугасной боевой частью.

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