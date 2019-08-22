Дело скандальной «Роттердам+»: суд отменил арест компьютеров с доказательствами

В САП заявили, что информацию с них зафиксировали.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда отменила арест компьютеров, на которых были найдены доказательства в отношении фигурантов дела «Роттердам+».

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Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, соответствующее решение суд принял 21 августа.

«Такое решение не способствует досудебному расследованию, но обжалованию оно не подлежит», - заявила она.

В то же время Постолюк отметила, что вся необходимая информация с этих компьютеров была зафиксирована.

В свою очередь в общественной организации «Центр противодействия коррупции» отметили, что детективы НАБУ при расследовании дела «Роттердам+» еще в 2017 году провели обыски в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), где изъяли 5 компьютеров.

Эти устройства могут стать важным доказательством по делу, потому что на них нашли переписку между фигурантами схемы «Роттердам+», поэтому для сохранения этих вещественных доказательств, по ходатайству НАБУ, Соломенский суд Киева наложил на них арест.

В частности, как сообщал в суде прокурор САП Виталий Пономаренко, в переписке речь шла о том, что фигуранты дела намеревались включить в формулу «Роттердам+» расходы, которые и не планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, речь идет об экс-главе НКРЭКУ, действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевом операторе рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, другие фигурантов дела не задержаны в связи с тем, что они находятся за пределами Украины.

«В отношении них начат нормальный уголовный процесс. То есть им объявлено, оставлено подозрения, их вызвали к детективам (НАБУ) ... В случае их неявки уже будут приниматься меры для их розыска», - добавил руководитель САП.

14 августа суд избрал меру пресечения в виде 10 млн грн залога с возложением определенных процессуальных обязанностей советнику директора «ДТЭК Востокэнерго» Борису Лисовому, залог уже внесен.

Еще одному фигуранту, гендиректору «ДТЭК Сети» Ивану Гелюху избрана мера пресечения в виде залога в 9,5 млн грн с обязанностью являться к следователю и сообщать об изменении места своего пребывания.

Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство прокурора САП о заочном избрании бывшему председателю Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрию Вовку меры пресечения в виде содержания под стражей по делу «Роттердам+». САП не согласен с таким решением суда и будет подавать апелляцию.

Между тем, принимая во внимание, что Вовк находится за пределами Украины и не является на вызов следователей, он 20 августа был объявлен в международный розыск.