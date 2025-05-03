Украинские военнослужащие присоединятся к примерно 1000 военнослужащим вооруженных сил Великобритании.

ВСУ примут участие в военном шествии, посвященном 80-летию Дня Победы в Европе, который знаменует окончание войны на континенте во время Второй мировой войны.

Украинские военнослужащие присоединятся к примерно 1000 военнослужащим вооруженных сил Великобритании, включая солдат на лошадях и военные оркестры, чтобы символизировать "всемирную поддержку их продолжающейся борьбы за свободу" против РФ, говорится в заявлении правительства, передает Reuters.

"В разгар первой полномасштабной войны в Европе после Второй мировой войны вполне уместно, что Вооруженные силы Украины, которые в настоящее время сражаются на передовой свободы, представлены на мероприятии в понедельник", - сказал министр обороны Джон Хили в заявлении.

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Британия планирует различные мероприятия в преддверии годовщины, включая военный парад и воздушный парад, кульминацией которого станет служба благодарения в четверг в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которой должна присутствовать королевская семья.

Великобритания поддерживает Украину

Британия с начала войны решительно поддерживает Украину, предоставляя миллиарды фунтов в виде военной помощи и вводя широкомасштабные санкции в отношении российских организаций и лиц, чтобы наказать Москву за конфликт.

20 апреля Великобритания обратилась к Путину о прекращении огня и призвали его не ограничиваться одним днем ​​"перемирия".

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