По его словам, Украина частично возобновила собственное производство.

В ближайшее время цены на топливо в Украине не будут расти. Такое мнение высказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

"Цены на топливо не будут расти, поскольку Украина частично возобновила собственное производство. Также налажены цепи поставок топлива из-за рубежа, и в соответствии с этим это топливо уже к нам поступает с биоспиртом", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По мнению председателя Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, не прогнозируется никаких существенных изменений в стоимости бензина, как украинского производства, так и импортного.

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Продажа бензина в Украине

С 1 мая все АЗС нашей страны начали добавлять в бензин спирт или так называемый биоэтанол. УНИАН расспросил независимых экспертов топливного и энергетического рынков, чтобы узнать, где они рекомендуют заправляться водителям.

По словам основателя логистической группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, с мая водителям лучше заправляться у брендов, которые покупают бензин из Европы.

"Если вы завтра не хотите убить свою машину, то заправляйтесь на "ОККО", на "Укрнафте". На таких вот брендах. Почему? Потому что они покупают уже готовый бензин из Европы. А те, кто будет пытаться изготовить его здесь, это будет, по сути, обычная "бодяга". Потому что они будут просто добавлять спирт к бензину, как требует закон", - сказал специалист.

Похожего мнения придерживаются и другие специалисты рынка. По словам Сергея Куюна, цены на АЗС отличаются из-за того, что в них заложены расходы на системы контроля качества.

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