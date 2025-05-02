По словам принца, король Чарльз не разговаривает с ним.

Принц Гарри заявил, что хотел бы помириться с британской королевской семьей, но его отец, король Чарльз, не будет разговаривать с ним из-за спора о его безопасности. Об этом пишет Reuters.

По словам Гарри, он не знает, как долго проживет монарх, который болен раком.

В издании напомнили, что через несколько часов после того, как он проиграл судебную битву с британским правительством относительно его защиты полицией, принц дал эмоциональное интервью BBC, в котором отметил, что не уверен, что когда-нибудь сможет вернуть свою семью обратно в Британию.

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"Я хотел бы примирения с моей семьей. Жизнь бесценна. Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу. Он не разговаривает со мной из-за этих вещей с безопасностью, но было бы хорошо примириться", - подчеркнул Гарри.

Что известно об отношениях принца Гарри с семьей

В Reuters напомнили, что Гарри отказался от королевских обязанностей в 2020 году и переехал в США, где живет в Калифорнии со своей женой Меган Маркл и их двумя детьми.

"После отъезда они с Меган подвергли королевскую семью острой критике в документальных фильмах, взрывном интервью с ведущей американского ток-шоу Опрой Уинфри и, что особенно заметно, в ставшей бестселлером биографии Гарри - "Запасной" ("Spare"). Принц почти не общается ни с отцом, ни со своим старшим братом, наследником престола принцем Уильямом", - добавили в Reuters.

Также в прошлом году Букингемский дворец сообщил, что у короля Чарльза диагностировали неопределенную форму рака, но его помощники были положительно настроены относительно его лечения.

В то же время в интервью BBC Букингемский дворец никак не прокомментировал комментарии Гарри о своем отце или примирении. В частности пресс-секретарь дворца лишь заявил, что все вопросы, связанные с охраной принца и полицией, "неоднократно и тщательно рассматривались судами, и каждый раз они приходили к одному и тому же выводу".

Судебное дело Гарри - что известно

Такие заявления Гарри появились после того, как он безуспешно пытался отменить решение Министерства внутренних дел Великобритании, которое в 2020 году решило, что принц не будет иметь личной полицейской охраны в стране после того, как откажется от королевской жизни.

Принц отметил, что он "очень расстроен этим решением" и добавил, что "мы думали, что все пойдет по-нашему".

"В руках моего отца много контроля и возможностей. В конце концов... все это можно было бы решить через него, не обязательно вмешиваясь, но отойдя в сторону, позволив экспертам сделать то, что необходимо", - подчеркнул Гарри.

Принц также отметил, что некоторые члены его семьи никогда не простят ему написания книги и признал, что не сможет приехать со своими детьми на родину.

"Я люблю свою страну, всегда любил, несмотря на то, что делали некоторые люди в этой стране. Я скучаю по Великобритании. Я скучаю по отдельным частям Великобритании, конечно, скучаю. И я думаю, что это очень грустно, что я не смогу показать ... моим детям мою родину", - подытожил он.

Королевская семья Великобритании - последние новости

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон будут праздновать годовщину брака в сельской местности. По словам эксперта, их выбор скромного жилья вместо роскошного отеля - это метафора их отношений.

Также стало известно, что король Чарльз игнорирует принца Гарри. Как говорят эксперты, это он делает для того, чтобы предотвратить не только юридические путаницы, но и дальнейшие травмы и драмы.

"Этим руководят также те, кто нанят защищать короля Чарльза от его придворных, которые единодушно считают Гарри мерзким. Примирение в обозримом будущем маловероятно", - добавила одна из экспертов.

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