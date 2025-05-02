Как оказалось, британское законодательство запрещает собирать благотворительные взносы в поддержку иностранных армий.

В Великобритании два студенческих союза приостановили деятельность своих украинских обществ из-за того, что они собирали благотворительные взносы на покупку дронов для Сил обороны Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Речь идет о студенческих союзах при Университетском колледже Лондона и Ланкастерском университете. Оба официально зарегистрированы как благотворительные организации, подчиняющиеся Комиссии по благотворительности. Та в свою очередь регулирует правила сбора и использования средств на благотворительность.

Согласно правилам этого надзорного органа, "оказание помощи или военных поставок любым иностранным вооруженным силам не является благотворительной целью, и ни одна благотворительная организация не может законно заниматься такой деятельностью".

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Теперь студенческие союзы проводят расследование, чтобы выяснить, действительно ли имело место нарушение правил работы благотворительных организаций при приобретении дронов для Украины.

Так, сообщается, что украинское общество студенческого союза при Университетском колледже Лондона собрало 1500 фунтов стерлингов во время клубного вечера в октябре и приобрело на них дрон DJI Mavic. Беспилотник отправили украинскому солдату, который воюет на передовой.

Президент общества Артур Подсоха отметил, что его организация не собирала средства напрямую, а использовала прибыль от проведенного мероприятия для приобретения дрона.

В свою очередь общество Ланкастерского университета прошлым летом публично собирало более 20 000 фунтов стерлингов в поддержку Украины. Утверждается, что более половины из этих денег было использовано на приобретение дронов.

Другие зарубежные скандалы, связанные с Украиной

Как писал УНИАН, в Монако правоохранители задержали сына экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева - Александра. Он вместе с отцом подозревается в хищении активов промышленного гиганта. По данным следствия, задержанный до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину помог отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам.

Также мы рассказывали, как британские благотворители наняли педофила для работы с детьми в Украине. Мужчина два года отсидел в Британии по делу о сексуальных преступлениях против детей, а затем подался волонтерить в Украине под новым именем.

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