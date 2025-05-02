Это ответ на конфискацию Москвой наличности западных инвесторов, хранившейся в России.

Бельгийская финансовая компания Euroclear планирует изъять и перераспределить около 3 миллиардов евро российских замороженных средств после того, как Москва конфисковала наличные западных инвесторов в России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

"Эти деньги будут использованы для компенсации западным инвесторам после того, как Москва конфисковала наличные, хранившиеся в России в последние месяцы", - говорится в сообщении.

По словам двух источников издания, Euroclear перераспределит 3 млрд евро из пула в 10 млрд евро наличности, принадлежащей российским организациям и физическим лицам, которые попали под санкции ЕС после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

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Отмечается, что этот шаг знаменует собой новый уровень давления со стороны Европы. В прошлом Запад начал предоставлять Украине займы и платежи с процентов от замороженных российских активов.

"Запланированная бельгийской компанией выплата была вызвана прошлогодними приказами российского правительства о конфискации миллиардов у западных инвесторов. Euroclear подверглась давлению со стороны международных инвесторов по высвобождению средств", - говорится в материале.

По словам источников, с которыми общались журналисты Reuters, Euroclear в марте получила разрешение от Бельгии на осуществление выплаты.

"Мы получили разрешение от нашего компетентного органа разморозить суммы компенсации и сделать их доступными для наших участников", - говорится в информационном документе компании.

Агентству Reuters не удалось установить личности российских владельцев, чьи активы будут арестованы.

Отмечается, что выплаты западным инвесторам не коснутся более 200 миллиардов евро резервов российского центрального банка, которые были заморожены в ЕС. Однако это уменьшит запасы российского богатства, включая наличные, акции и облигации, которые почти полностью хранятся в Euroclear и дают рычаги влияния на Москву.

Замороженные активы РФ - последние новости

Министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр поддерживает использование замороженных активов российского Центробанка для оказания дальнейшей помощи Украине, однако не желает, чтобы страна брала на себя такую инициативу.

Как пишет издание The Times, восстановление Украины после войны обойдется, по текущим оценкам, примерно в 400 миллиардов фунтов стерлингов и не исключено, что в реконструкции Украины будут задействованы замороженные российские активы.

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