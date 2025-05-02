Точное количество пленных не называют.

В украинский плен попали граждане Республики Того (расположена на западе Африки), которые воевали на стороне Российской Федерации.

Как говорится в заявлении министерства иностранных дел Того, недавно им сообщили о случаях задержания Вооруженными силами Украины граждан, участвовавших в военных операциях на стороне российской оккупационной армии. Согласно их данным, большинство пленных выехали из Того по "стипендиям", которые им предложили российские организации.

В МИД отметили, что сотрудничают с отдельными дипломатическими партнерами в попытке пролить полный свет на эту ситуацию. Там призвали граждан страны обращаться в компетентные службы перед любым выездом за границу, особенно в Россию:

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"Министерство призывает всех граждан, особенно молодых людей, желающих учиться за рубежом, проявлять максимальную бдительность и проверять достоверность предложений о предоставлении стипендий, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства".

В армию РФ вербуют наемников

Напомним, Российская Федерация активно вербует наемников из африканских стран для участия в войне против Украины.

Это стало частью стратегии Кремля по пополнению личного состава, особенно после исчерпания ресурса заключенных и нежелания проводить новую мобилизацию внутри страны.

По данным британской разведки, Россия создала специальное подразделение Министерства обороны, которое занимается вербовкой граждан стран Центральной Африки, в частности Руанды, Бурунди, Конго и Уганды.

По данным западных СМИ, также Кремль начал вербовать в Африке молодых женщин, которых пытаются привлечь к сбору дронов-камикадзе в Татарстане.

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