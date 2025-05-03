В Госдепе высказались относительно своего посредничества в переговорах по Украине

По словам Брюс, гипотетический отказ США от посредничества не будет означать, что Вашингтон не хочет мира или в целом отказывается помогать в урегулировании.

Пока еще ситуация не дошла до того, чтобы США решили отказаться от роли посредника в переговорах по Украине. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

"В настоящее время наша позиция остается той же самой. Однако если не будет прогресса, это изменится. И это изменение будет касаться наших действий как посредника. Тем не менее мы еще не находимся в такой точке, решение в этом отношении будут принимать президент и госсекретарь", - сообщила она в эфире телекомпании Fox News.

При этом, по ее словам, гипотетический отказ США от посредничества не будет означать, что Вашингтон не хочет мира или в целом отказывается помогать в урегулировании.

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Роль США в переговорах

Ранее Брюс заявляла, что США отказываются от роли посредника.

"Методы того, как мы вносим свой вклад, изменятся, - мы не будем посредниками. Мы, безусловно, по-прежнему привержены мирному урегулированию и будем помогать и делать все, что можем. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы выступать посредниками на встречах, теперь это дело двух сторон, и сейчас время, когда им нужно представить и разработать конкретные идеи о том, как этот конфликт закончится. Это будет зависеть от них", - сказала она.

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