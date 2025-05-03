Узнайте, что можно и что нельзя делать в дату 3 мая 2025 года.

Сегодняшняя дата связана с несколькими интересными обычаями и приметами. Узнайте, какой праздник 3 мая отмечают в Украине и в мире, чего категорически нельзя делать и кого стоит поздравить с именинами.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти игумена Феодосия Киево-Печерского, мучеников Марфы и Тимофея, а также Киево-Печерской иконы Успения Пресвятой Богородицы. По старому стилю верующие чтят чудотворную Кипрскую икону Богоматери.

Ранее мы подробно писали о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем можно молиться.

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Какой сегодня праздник в Украине

Праздник сегодня в Украине - День города Львов, древнего, красивого и культурно богатого населенного пункта. В честь торжества во Львове будут проходить различные фестивали и выступления. Любят этот праздник не только львовяне. Люди со всей Украины приезжают, чтобы отметить День Львова.

Среди выдающихся украинцев родились сегодня актер Николай Яковченко, литературовед Степан Пинчук, режиссер Януарий Бортник.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 3 мая праздник Всемирный день свободы прессы. Цель этого торжества - добиться независимости СМИ, а также почтить память журналистов, которые погибли из-за профессиональной деятельности.

Профессиональный международный праздник сегодня - Всемирный день кондитера. Мы поздравляем профессионалов, которые могут создать сладкий шедевр любой формы. В эту дату по всему миру проводятся кондитерские соревнования и мастер-классы.

Другие известные сегодня праздники мира - День солнца, День астрономии, День беспилотника, День уличного музыканта, День пилатеса, День коалы.

Среди мировых знаменитостей родились сегодня философ и драматург Никколо Макиавелли, политик Голда Меир, физики Джордж Томпсон и Стивен Вайнберг, актриса Ребекка Холл, актер Максвелл Дженкинс.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиям Марфа Рассадница или Марфа Молочная. Наши предки сеяли овощи и пересаживали рассаду в открытый грунт, а также выгоняли пастись коров и доили их. Домашнее молоко в этот день считается целебным.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день категорически нельзя обижать животных, особенно коров. Также супругам запрещено ссориться и вспоминать старые обиды, иначе отношения между мужем и женой надолго испортятся.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

осадки предвещают хороший урожай овощей и зерновых;

если с утра на траве много росы, то ждите жару;

пасмурно, но пчелы и бабочки не прячутся - дождя не будет;

если поет соловей, то лето будет ранним.

Погода 3 маяв Украине отметится дождями и грозами в западных и частично центральных областях. В остальных регионах будет тепло, но не жарко.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.

По старому стилю в праздник 3 мая поздравляют обладателей имен Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

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