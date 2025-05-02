Депутаты не смогут ознакомиться с текстом соглашения, отметил Ярослав Железняк.

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США не имеет сроков и не содержит гарантии безопасности. Такое заявление сделал народный депутат Ярослав Железняк в эфире "Новости.Live".

"Это соглашение пожизненное, там нет сроков. В теории через 10 лет стороны будут иметь только возможность его изменить. Или мы спросили, правильно ли мы понимаем, что в соглашении нет гарантий безопасности? Премьер-министр (Денис Шмыгаль - УНИАН) честно ответил, что там их нет", - сказал нардеп.

Также Железняк отметил, что народные депутаты не смогут ознакомиться с текстом соглашения.

Видео дня

"Я прямо задал вопрос премьер-министру, нуждаются ли эти два документа - основное соглашение и статут - в ратификации? Ответ - нет. Получим ли мы, народные депутаты, тексты этих соглашений? Ответ - нет. Депутаты будут голосовать за то, что не видели. Третье, мы спросили, соответствует ли действительности то, что фонд будет зарегистрирован не в Украине, а в США, это правда", - рассказал парламентарий.

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США

Напомним, 1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение о полезных испокаемых.

Как отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции.

Ключевыми положениями соглашения являются: полная собственность и контроль за недрами остаются за Украиной; равноправное партнерство США и Украины; национальная собственность защищена; никаких долгов.

Вас также могут заинтересовать новости: