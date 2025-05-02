Юлия Санина ответила, почему ее муж живет за границей: 'Благодарю Бога, что мы не видели весь ужас'

Артистка оскандалилась новым заявлением.

Украинская певица Юлия Санина неоднократно становилась мишенью для хейта из-за того, что ее супруг живет за границей во время большой войны, когда мужчинам запрещен выезд за границу, а многие и вовсе находятся на фронте.

На программе "20:23" с Женей Яновичем она рассказала, что ее семья выехала еще до полномасштабного вторжения России и решила остаться за границей.

"Кто подписан на меня в Инстаграмме давно, все знают, что мы уехали за границу до полномасштабного вторжения. Что наша семья решила остаться за границей, у нас была такая возможность. И на самом деле я каждый день благодарю Бога, что ни я, ни моя семья, ни мой ребенок, мы не видели того всего ужаса, начала полномасштабного вторжения, и не видим его до сих пор – я изредка приезжаю в Украину. Но это невозможно сравнить с тем, что чувствуют люди, постоянно живущие в Украине", - сказала Санина.

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Она добавила, что за 15 лет существования группы The Hardkiss они достигли того уровня, что она вовсе может не работать, а только заниматься семьей. При этом она продолжает выступать, чтобы помогать Украине.

"У меня нет в жизни такой необходимости ездить на заработки. Мы обычно наоборот в Украину вкладываемся, закупаем оружие, платим налоги. Я за эти концерты оплатила работу многим людям. Я вложила очень большие деньги в шоу. Мне организаторы говорили: "Юля, а ты не хочешь заработать вообще?" Мне важно было увидеться со своим зрителем", - добавила Санина.

Стоит отметить, что артистку вновь захейтили в сети за такие слова. Пользователи отмечают, что Санина "сама себя закопала".

Напомним, ранее Санина прокомментировала слухи о распаде The Hardkiss, участники которого уехали за границу.

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