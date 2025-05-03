В частности, метод предполагает занятия пилатесом.

Тренировка "3-2-8" - метод, который многие называют настоящим прорывом в снижении веса. По словам ее автора Натали Роуз Эдвардс, данная методика помогает быстро избавиться от "спасательного круга" - жира на животе. инструктор по пилатесу из Беверли-Хиллз Нонна Глейзер рассказала, в чем заключается суть метода, пишет eatthis.com.

Как отметила инструктор, "3-2-8" - это не просто режим, а способ структурировать план тренировок на неделю".

Что лучше сжигает жир на животе: метод "3-2-8"

Цифра 3 означает три дня занятий барре или пилатесом. Глейзер порекомендовала пилатес, потому что он сочетает силовую нагрузку с растяжкой и активно задействует мышцы кора в разных плоскостях, одновременно прорабатывая от 2 до 4 мышечных групп

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Цифра 2 означает два дня силовых тренировок. Это может быть работа с отягощениями, эспандерами или упражнения с собственным весом для укрепления мышц, повышения выносливости и, возможно, наращивания мышечной массы, объяснила Глейзер.

Цифра 8 означает 8000 шагов в день. Инструктор посоветовала разбивать их на две части: половину утром и половину - вечером, после ужина. Так тело не адаптируется к однотипной кардионагрузке. Всегда полезно чередовать виды кардио, силовые нагрузки и растяжку, добавила Глейзер.

По словам Эдвардс, данный метод помог ей быстро привести тело в тонус и избавиться от жира на животе.

Напомним, ранее УНИАН назвал, какая привычка №1 поможет сжигать жир без спортзала.

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