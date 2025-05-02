Скорее всего, это будет не последний удар по этому объекту, считает Иван Ступак.

Информации о военной части космической разведки РФ, которую накануне поразили БПЛА, в публичной плоскости немного, поскольку она является "очень засекреченной".

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак. По его словам, до этого объекта только сейчас "дошли руки" украинских специальных служб. Он имел исключительно разведывательную функцию:

"Они занимаются сбором, анализом, систематизацией различных данных, которые поступают от перехвата. Спутниковые данные, которые поступают - их перехватывают и пытаются дешифровать. Речь идет о различных спутниках, которые принадлежат разным государствам".

В то же время он отметил, что если Украина один раз уже ударила по этому объекту, то это означает, что подобные атаки будут происходить и в будущем. "Чем меньше у РФ возможностей что-то перехватывать, анализировать, тем слабее они становятся. Сейчас РФ лишена немного своих глаз. Насколько сильно - не знаем. Но думаю, что это не первый и не последний удар", - добавил Ступак.

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Удары по российским целям

Как известно, Украина систематически атакует беспилотными летательными аппаратами российские военные объекты на территории страны-агрессора. Москва обычно пытается скрыть последствия ударов.

Накануне в Центре противодействия дезинформации сообщили о дроновой атаке на воинскую часть космической разведки, которая расположена в Ставропольском крае РФ. Отмечается, что эта часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.

По данным российских СМИ, речь идет о воинской части №33443 в селе Московское Ставропольского края, известной под кодовым названием "Звезда".

Кроме того, в ночь на 2 мая беспилотники массированно атаковали временно оккупированный Крым. Впоследствии в ЦПД сообщили, что целью атаки стали аэродромы на территории полуострова.

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