Госдепартамент США одобрил продажу Украине учебного и технического обеспечения для самолетов F-16, а также сопутствующего оборудования на сумму 310,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).
В этот пакет включены:
- модификации и модернизация самолетов;
- обучение персонала;
- эксплуатация и техническое обслуживание;
- запасные части и расходные материалы;
- ремонт и поставка наземного оборудования;
- поддержка секретного и несекретного программного обеспечения;
- передача секретной и несекретной документации, публикаций и технических данных; проведение исследований и обзоров;
- инженерные, технические и логистические услуги со стороны правительства США и подрядчиков.
Важно, что кроме того, в список входят и другие элементы, обеспечивающие полную логистическую поддержку.
В Госдеп подчеркивают, что эта инициатива способствует реализации целей внешней политики и задач национальной безопасности США путем повышения уровня безопасности страны-партнера - Украины, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.
Как сообщает Reuters, среди основных подрядчиков - Lockheed Martin Aeronautic, BAE Systems и AAR Corporation.
Самолеты F-16 для Украины
Ранее издание The War Zone писало, что Соединенные Штаты Америки отправили в Украину списанные истребители F-16. Самолеты могут использоваться исключительно как доноры запчастей.
Оно опубликовало кадры с загрузкой частично разобранных бортов на украинский транспортный самолет Ан-124 в Аризоне. Согласно данным бортовых трекеров, он направлялся в Польшу.
В Воздушных силах США отмечали, что Штаты "поддержали поставки европейцами пожертвованных Украине F-16, предоставив Украине списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти".