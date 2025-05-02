Среди основных подрядчиков - Lockheed Martin Aeronautic, BAE Systems и AAR Corporation.

Госдепартамент США одобрил продажу Украине учебного и технического обеспечения для самолетов F-16, а также сопутствующего оборудования на сумму 310,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

В этот пакет включены:

модификации и модернизация самолетов;

обучение персонала;

эксплуатация и техническое обслуживание;

запасные части и расходные материалы;

ремонт и поставка наземного оборудования;

поддержка секретного и несекретного программного обеспечения;

передача секретной и несекретной документации, публикаций и технических данных; проведение исследований и обзоров;

инженерные, технические и логистические услуги со стороны правительства США и подрядчиков.

Важно, что кроме того, в список входят и другие элементы, обеспечивающие полную логистическую поддержку.

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В Госдеп подчеркивают, что эта инициатива способствует реализации целей внешней политики и задач национальной безопасности США путем повышения уровня безопасности страны-партнера - Украины, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

Как сообщает Reuters, среди основных подрядчиков - Lockheed Martin Aeronautic, BAE Systems и AAR Corporation.

Самолеты F-16 для Украины

Ранее издание The War Zone писало, что Соединенные Штаты Америки отправили в Украину списанные истребители F-16. Самолеты могут использоваться исключительно как доноры запчастей.

Оно опубликовало кадры с загрузкой частично разобранных бортов на украинский транспортный самолет Ан-124 в Аризоне. Согласно данным бортовых трекеров, он направлялся в Польшу.

В Воздушных силах США отмечали, что Штаты "поддержали поставки европейцами пожертвованных Украине F-16, предоставив Украине списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти".

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