"Работодатели" планируют заманить в РФ тысячи женщин.

Россия, вероятно, развернула на Африканском континенте масштабную программу по вербовке молодых женщин на работу в Татарстан - на сбор ударных беспилотников, которые используются для атак на Украину.

Как сообщает Bloomberg, РФ развивает глобальную программу сотрудничества в Африке, местным жительницам обещают обучение и работу в особой экономической зоне "Алабуга".

Говорится, что на листовках и рекламных материалах изображены улыбающиеся молодые африканки, которые работают техниками и официантками. Однако, как сообщают СМИ, реальность жизни и труда в "Алабуге" оказывается гораздо мрачнее, чем это подается в рекламе. Старший репортер подкаста Энтони Сгуаззин разбирался, соответствуют ли заявления о программе действительности.

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По данным издания, вместо того, чтобы предоставлять реальные возможности трудоустройства, программа может подвергать молодых африканок риску - вплоть до работы в условиях, приближенных к зоне боевых действий. Журналисты отмечают, что молодые африканские женщины становятся мишенью для нечистоплотных "работодателей" из РФ. В частности, в Татарстане их заставляют работать на заводе по производству беспилотников (и, возможно, других боеприпасов) в изнурительных, опасных условиях и за гораздо меньшие деньги, чем обещали.

Для потенциальных работниц проводят ярмарки вакансий, одна из которых была, например, в Ботсване. Там рекламировали ряд вакансий - предлагают работу и обучение в сферах гостиничного и ремонтного бизнеса.

Участниц "специальной программы" агитируют за вполне приличные деньги (более 800 долларов в месяц), набирают женщин в возрасте от 18 до 22 лет. Отмечается, что в 2025 году "работодатели" планируют заманить в РФ тысячи женщин из Уганды, Руанды, Кении, Южного Судана, Нигерии и других африканских стран. Их привлекают высокооплачиваемой работой в России и Европе, покупают билет на самолет, а также убеждают, что, получив определенные навыки, смогут вернуться домой "уже готовыми к процветающему будущему".

По словам расследователя, есть свидетельства людей, которые вернулись после участия в "проекте". Они утверждают, что не дождались выполнения обещаний, однако их заставляли работать на вредных производствах.

Как отмечается, есть обоснованные подозрения, что "продукция", к изготовлению которой привлекают африканцев, используется РФ на войне против Украины. Таким образом, иностранные "специалисты" еще и подвергаются опасности из-за атак ВСУ, для которых военные заводы страны-агрессора - законная цель. Вероятно, "набор персонала" в Африке осуществляется в связи с возросшими потребностями российского рынка труда, связанных с так называемой "СВО".

По данным западных СМИ, Интерпол в Ботсване начал расследование в отношении программы Alabuga Start, которая специализируется на наборе персонала, обещающей молодым африканским женщинам работу и обучение. Но на самом деле она связана с торговлей людьми и производством военных беспилотников. Программа действует в "особой экономической зоне" России "Алабуга" в Татарстане.

Расследование Интерпола было начато после того, как сотрудники офиса заметили в соцсетях подозрительные посты о наборе персонала. Согласно отчету за 2024 год Института науки и международной безопасности США, более 90% набранных женщин могли быть отправлены на сборку беспилотников Shahed.

Россия вербует людей на войну - что известно

Ранее сообщалось, что Россия вербует сибирских бездомных на войну против Украины. По словам волонтеров и работников приютов для бездомных, рекрутинговая кампания происходит время от времени.

Вербовщики довольно часто появляются в приютах, где агитируют вступать в армию страны-агрессора. Приносят листовки и призывают подписывать контракты с Минобороны РФ.

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