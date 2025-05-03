В разных областях Украины могут быть отклонения от прогнозных значений, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 3 мая, в большинстве обменников финкомпаний и открытых в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,10 до 41,45 грн/долл., продажа - от 41,50 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 47,00 до 47,30 грн/евро, продажа - от 47,50 до 47,80 грн/евро.

"В разных областях Украины по вышеуказанным ценникам покупки/продажи доллара и евро могут быть еще отклонения от прогнозных значений в пределах плюс/минус 5-10 копеек за счет уже индивидуальных задач каждого обменного пункта, и ситуации с наличной валютой и гривней у владельцев сетей обменников именно в этих регионах", - отметил эксперт.

Видео дня

По его словам, основным инструментом заработка для мировых и местных спекулянтов продолжит оставаться евровалюта.

"Именно фактор быстрого изменения ситуации заставит владельцев украинских обменников часто менять свои ценники по евровалюте в течение обоих выходных, в зависимости от тренда по паре евро/доллар на международных площадках, которые, в силу специфики этого рынка, практически работают в формате 24/7 без существенных поправок на выходные или праздничные дни", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине 5 мая

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,71 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,31 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 23 копейки.

Вас также могут заинтересовать новости: