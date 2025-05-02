Президенту США осталось лишь выбрать тот вариант, который ему нравится.

Команда президента США подготовила для Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию, чтобы принудить ее к мирным переговорам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Трамп еще не принял никакого решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Собеседники издания также отказались уточнять, какие именно варианты давления на Россию предложили президенту США.

Bloomberg напоминает, что Украина и ее союзники призывают Белый дом усилить давление на Москву путем введения дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей, чтобы ограничить доходы агрессора от продажи нефти.

Видео дня

Соратник Трампа, сенатор США Линдси Грэм, на днях также заявил, что подготовил законопроект о введении новых "сокрушительных" санкций против России и стран, которые покупают ее нефть. В частности предлагается обложить 500-процентной пошлиной поставки в США товаров из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Война в Украине и Трамп

Как писал УНИАН, подписанное между Киевом и Вашингтоном соглашение о ресурсах фактически привязало Дональда Трампа к Украине. Хотя Киев не получил гарантий безопасности, Америка теперь больше заинтересована в процветании Украины, чем была до сих пор.

Также мы писали, что по данным инсайдеров, у Трампа обдумывают, как надавить на РФ после заключения соглашения с Украиной по минералам. Пока что в Белом доме нет единого мнения, как действовать дальше

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