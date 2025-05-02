Правда, измерить эти изменения можно только сложными математическими расчетами, потому что ни одни часы не покажут дополнительное время.

Продолжительность суток не является постоянной величиной, она меняется под влиянием большого количества факторов. Хотя эти изменения настолько мизерны, что без сложных расчетов и точных измерений их невозможно заметить.

Продолжительность суток зависит от скорости вращения Земли вокруг своей оси. Один из факторов, который влияет на эту скорость - сила инерции, которая в свою очередь определяется распределением массы на поверхности планеты и в ее глубинах. А это значит, что человеческая деятельность тоже может иметь свое влияние, хоть и мизерное

На днях Сеть в очередной раз взбудоражила информация о том, что одно гигантское сооружение, построенное в Китае, замедлило вращение Земли и как следствие немножечко увеличило продолжительность суток. Речь идет о знаменитой ГЭС "Три ущелья", а точнее об огромном водохранилище, которое она образовала на реке Янцзы в провинции Хубэй (центральный Китай).

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Еще в 2005 году, когда строительство дамбы только закончилось и продолжались пусконаладочные работы, а водохранилище продолжало наполняться водой, доктор Бенджамин Фонг Чао из Центра космических полетов имени Годдарда при NASA подсчитал, что этот мегапроект будет иметь влияние на продолжительность суток.

По расчетам Фонг Чао, 40 кубических километров воды, которые в одной точке на поверхности Земли удерживает водохранилище ГЭС "Три ущелья", создают дополнительную инерционную массу, которая замедляет вращение Земли так, что продолжительность суток возрастает на 0,06 микросекунды.

Здесь стоит подчернуть, что речь идет именно о МИКРОсекундах, а не секундах. Одна микросекунда равна 0,000001 секунды. То есть фактический "сдвиг" времени от плотины "Три Ущелья" составляет лишь 0,00000006 секунды. Для понимания: чтобы к продолжительности суток добавилась одна целая секунда, китайцам нужно построить еще 16 666 666 таких ГЭС, как "Три Ущелья".

Тогда же доктор Фонг Чао подсчитал, что плотина (точнее водохранилище, которое она образовала) смещает ось вращения Земли примерно на 2 сантиметра.

Хотя в научном мире эти расчеты известны уже два десятка лет, в Сети время от времени происходит сенсация, когда какой-то популярный блогер или сайт обращает внимание на информацию о влиянии плотины "Три Ущелья" на вращение Земли.

Новый всплеск интереса к этим расчётам неделю назад спровоцировал популярный американский форум Reddit, где старые данные подали как сенсацию невиданного масштаба. После этого многие СМИ также начали писать об этом, не уточняя, что речь идёт об исследовании 2005 года.

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